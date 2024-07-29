高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

▲前新竹市長高虹安。（圖／新竹市府提供）

記者郭運興／台北報導

前新竹市長高虹安因「詐領助理費」一審判處7年4個月、褫奪公權4年，市長職務遭到停職。對此，媒體人黃暐瀚今（29日）分析過往案例，台北市議員童仲彥與秦儷舫，兩人都涉嫌詐領助理費，但因是否「認罪」、「繳回詐領金額」，遭到不同程度的量刑。他強調，認罪、繳回就是獲得輕判，甚至緩刑的唯二解方，只要依貪污治罪條例被判有罪，又「不肯認罪」、「不願繳回」，那就是七年以上刑度。

黃暐瀚於臉書表示，詐領助理費的民意代表，層出不窮，判例自然也累積不少。簡單說，認罪、繳回就是獲得輕判，甚至緩刑的唯二解方。

黃暐瀚舉例說明，過去台北市議員童仲彥與秦儷舫。兩人都涉嫌用人頭助理詐領助理費，秦儷舫在偵查階段「認罪」並「繳回詐領金額228萬」，一審輕判兩年，緩刑五年，也就是不用關。反之童仲彥的詐領金額只有「12萬」，卻因為「不認罪」、「不繳回」，一審被重判了七年六個月，後續二審認定詐領金額僅五萬，改判三年十個月，最後童仲彥入獄服刑。

▼黃暐瀚分析過去「詐領助理費」案例。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

黃暐瀚指出，這些例子還有，民進黨前立委陳賴素美，狀況也類似，詐領785萬，因坦承犯罪、全數繳回，獲判有期徒刑兩年，緩刑五年。

黃暐瀚認為，比較特別的是民進黨新北市議員周雅玲。她涉嫌長年詐領助理費 1362 萬元，遭檢方起訴，但院方卻認為，周雅玲將詐領的助理費用於私聘助理與公務開支，而且支出大於所領，最後依使公務員登載不實罪，判刑8月，緩刑3年。

最後，黃暐瀚總結，依照周雅玲的例子，院方直接不以貪污治罪條例論處，僅追究「使公務員登載不實罪」。所以只要依貪污治罪條例被判有罪，又「不肯認罪」、「不願繳回」，那就是七年以上的刑度，其中的差別，需要明白。