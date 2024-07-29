國防大學5教授退伍申請遭延宕　林岱樺要求：明中午前核定退伍令

▲民進黨立委林岱樺舉行「捍衛退伍權 尊重軍人心」記者會。（圖／記者歐承翰攝，下同）



實習記者歐承翰／台北報導

國防大學理工學院日前傳出有5名軍職教授符合申請退伍卻遭刻意延宕，引發社會關注。民進黨立委林岱樺今（29）日召開「捍衛退伍權，尊重軍人心」記者會並表示，國防大學應依法行政，不該讓校長的個人意志凌駕於法治之上，若刻意刁難退伍程序，恐造成募兵困境雪上加霜。她也於會上向國防部確認5名教授退伍的合法性，並要求國防大學需於明天中午前核定退伍令。

林岱樺提到，5名教授皆符合《陸海空軍軍官士官服役條例》中申請志願退伍的條件，但在申請過程中卻屢受行政程序的阻礙，導致退伍時程顯著延宕，此情況不僅影響他們的職業生涯規劃，更對家庭生活造成困擾。

對此，國防大學教務長李成中回應，這5位教師是理工學院以大量資源培育的教師，由於現在師資短缺，所以國防大學極力慰留，才導致流程延宕。他也說，校方在2次慰留遭拒後，尊重個人意願並同意退伍令。此外，有媒體追問，國防大學是以哪一條法令讓這5名教授無法退伍？李成中則表示，並非不讓他們退伍，而是慰留優秀教師繼續教育莘莘學子。

林岱樺呼籲，國防大學應尊重軍職教師依法申請志願退伍的權利，並保障其工作權及個人相關權益，此事件凸顯軍中在行政管理上極需改進的必要性，以確保每位軍職人員的權益得到妥善保障。

律師黃竣陽表示，軍人依法申請志願退伍卻受到相關機關蓄意延宕的問題，涉及依法行政的原則。若相關機關均可透過未附理由的方式刻意刁難退伍程序，將使掌握准駁退伍權利之人凌駕於法律之上，這與軍中重視人權保障的理念背道而馳。

林岱樺指出，國防部放任國防大學專斷行事，不僅無法穩定國家內部秩序，更可能損害國軍的形象與信譽，退伍軍人為國家奉獻了青春與力量，理應得到應有的尊重與支持。然而，許多軍人在申請退伍時遭遇延誤，不僅影響他們的生活，更對他們的心理健康造成負面影響。

林岱樺也於會上向國防部法律司、資源司、人次室及總督察室確認這5名教授退伍的合法性，並要求國防大學在明天中午12點前完成核定他們的退伍令，以免耽誤其生涯規劃。