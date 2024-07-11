賴清德接見8國「遠朋班」高階軍官　承諾強化國防、民主國家合作

▲總統賴清德11日接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德11日接見國防大學「113年遠朋西語高階軍官班」時表示，台灣會持續強化國防力量，加強與民主國家合作，共同維護區域和平穩定；也期盼學員們一起集思廣益、群策群力，從不同角度來學習新知，共同促進彼此國家的進步發展，也成為推動國際和平與穩定的關鍵力量。

賴清德表示，在場的高階軍官、警官和文官分別來自貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、智利、厄瓜多、墨西哥、秘魯以及西班牙。大家的到來不僅展現對台灣的支持，更是深化民主國家的友誼。

賴清德指出，這次遠朋班的行程非常豐富，除了參與國防大學主辦的6場專題演講，也有安排拜會政府單位、參訪軍事基地、文化等重要機關。「遠朋班」的宗旨象徵著台灣與友好國家之間，在軍事與安全領域的緊密合作。當前，中共對區域穩定的威脅持續升高、對台海及周邊區域的灰色地帶侵擾，也是與日俱增，這些都是對全球民主的共同挑戰。

賴清德表示，身為總統和三軍統帥，他的使命就是確保國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全。他向現場貴賓強調，台灣會持續強化國防力量，加強與民主國家合作，共同維護區域和平穩定。

賴清德期盼，透過「遠朋班」的交流，台灣和各國之間能夠有更多的經驗分享，也希望學員們一起集思廣益、群策群力，從不同角度來學習新知。讓我們共同促進彼此國家的進步發展，也成為推動國際和平與穩定的關鍵力量。

本次訪賓，由國防部長顧立雄、國防大學校長劉志斌、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）、巴拉圭駐台公使羅艾黎（Adriana Raquel López de Puerta）陪同入府。