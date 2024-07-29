理工、醫學錄取門檻上升5至7級分　補教估台大醫288級分

▲得勝者升學輔導專家藍天予分析今年大學分發入學落點。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗成績今公布，升學輔導專家指出，今年數甲、化學比去年簡單許多，頂大二、三類組有採計這兩科的校系門檻將上升約5至7級分，在5科不加權下，台大醫學系預估錄取分數為288級分，自費醫牙門檻約265級分，台大理工科門檻約230級分，清交成理工門檻約210級分，中字輩理工門檻約205級分。

升學輔導專家藍天予指出，今年分科測驗有4萬2141人報名，跟去年差不多，在考生人數幾乎沒有改變的情況下，含回流名額大幅減少約5千多人，加上今年數甲、化學科難度比去年簡單，將導致有採計這兩科的校系門檻提高，根據以往經驗，考生在選填志願容易有意外發生，建議志願選填應更保守為宜。

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藍天予分析，今年二、三類組有採計數甲、化學的門檻均會提升5至7級分，其中台大醫學系預估288級分、陽明醫學系283級分，均比去年提高5級分；自費醫牙門檻約265級分，台大三類門檻落點估210級分。

藍天予說，二類組部分，台大電機預估門檻229級分、清大電機甲227級分，在5科不加權的情況下，台大二類理工門檻約230級分，清交成理工門檻約210級分，中字輩理工門檻約205級分，均較去年上升5至7級分。

至於一類組部分，採計數甲的校系門檻會上升，且在數甲加權情況下，預估熱門校系門檻將大幅上升7到10級分，其中台大財金A預估246級分、台大會計系A估212級分、政大會計B要267級分、政大企管B要189級分。

藍天予說，採計數B校系部分，因今年學測數B考科偏難，預估有採計數B的校系門檻會略微下降3級分，像是台大法律財法組預估292級分、台大法律司法組287級分、台大法律法學組282級分；參採數A的校系基本上持平，像是台大國企Ｂ估320級分、台大工管科企管組Ｂ估264級分，均與去年一樣，建議一類組校系可大致參考去年錄取門檻。

藍天予提醒考生，因志願選填多達100個，考生在估算落點時，只要抓大致的區間即可，此外，因分科採計有加權，當無法預估時，可比較兩年之間的單科累積人數；志願選填順序應合理，除了夢幻區外，應仔細評估落點區的志願順序是否符合個人喜好。整體而言，建議考生今年選填志願應採取更保守策略，保底校系要夠保底，才不至於發生意外落榜。