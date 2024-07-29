奇美音樂節9月登場　陳毓襄傾力演繹72首蕭邦名曲

▲南台灣一年一度的樂壇盛事「奇美音樂節」，今年將於9/21至11/15盛大登場，本次以「蕭邦」為主題，推出1場專題演講、4場音樂會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣一年一度的樂壇盛事「奇美音樂節」，今年將於9/21至11/15盛大登場，本次以「蕭邦」為主題，由知名樂評家與節目製作人焦元溥策畫，邀請國際鋼琴家陳毓襄，推出1場專題演講、4場音樂會。

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奇美音樂節引領民眾了解蕭邦這位鋼琴詩人如何透過音樂從邊陲征服世界，以及如何用音樂傳遞他的革命與創新、甜美與悲苦，72首蕭邦經典曲目都將在本次音樂節完整呈現。

奇美博物館自2020年起舉辦奇美音樂節，每年以不同主題呈現古典樂的多元風貌，深受樂迷喜愛。今年正逢蕭邦逝世175週年，因此以「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」為題，舉辦一系列音樂活動。這位出生於波蘭的音樂奇才，不僅是古典樂的經典大師，作品更廣泛出現在電影、戲劇、流行音樂中，影響力遍及全球各領域。本次音樂節由知名樂評家焦元溥策畫，並邀請「波哥雷里奇國際鋼琴大賽」冠軍陳毓襄，一口氣演出72首蕭邦作品，包含絕大部分的經典之作，搭配10把奇美典藏名琴輪番助陣，4場音樂會皆為超高水準的重量級演出。

將在今年奇美音樂節獨挑大樑的陳毓襄，曾師承鋼琴大師拜倫．詹尼斯（Byron Janis）7年，勤學苦練蕭邦所有曲目，並在李斯特嫡傳弟子波哥雷里奇夫婦的嚴格指導下，淬煉出爐火純青、行雲流水般的琴藝。9/28登場的鋼琴獨奏會「革命與創見」，陳毓襄將極為罕見、一口氣彈奏蕭邦的練習曲、前奏曲全集；10/26「英雄與傳說」則將演奏蕭邦詼諧曲、敘事曲全集，包括家喻戶曉的第一組夜曲、最溫柔的《搖籃曲》與最威風的《英雄》波蘭舞曲等，讓樂迷一飽耳福。兩場獨奏會將蕭邦四種不同曲類的所有作品全部演繹，展現深厚的演奏實力，也讓人見識陳毓襄不斷超越自我、精益求精的精神。

陳毓襄也將與活躍樂壇的前NSO首席李宜錦，以及大提琴名家高炳坤一同推出「溫柔與豪情」室內樂音樂會，演出蕭邦洋溢波蘭風的三重奏作品，搭配舒伯特、拉赫曼尼諾夫的經典名曲，傳遞三位浪漫派大師的不同風情，加上法國巴黎製琴名家維姚姆（Jean-Baptiste Vuillaume）所打造的大小提琴助陣，為樂迷開啟一場豐富的情感探索之旅。

11/15壓軸登場的「青春與史詩」音樂會，則將呈現蕭邦第一號鋼琴協奏曲與拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲，這場雙協奏曲的隆重巨獻，由陳毓襄與奧地利知名指揮家克里斯蒂安．阿爾明（Christian ARMING），攜手國立臺灣交響樂團共同演出。現場也將使用8把米蘭學派四大製琴家族的代表名琴；米蘭名琴的中低音域渾厚，可強化背景音樂，襯托主旋律的音色，提高整體的精采度。這也是米蘭名琴首度大規模登台演出。

為了讓觀眾深入了解蕭邦的音樂與人生，本次音樂節策畫人焦元溥將於9/21舉辦專題演講「從邊陲征服世界：蕭邦的音樂人生」，為2024奇美音樂節揭開序幕。焦元溥曾任「20×10蕭邦CHOPIN國際音樂節」藝術總監，著有暢銷書《聽見蕭邦》，對蕭邦有深入獨到的見解。在專題演講中，他將分享這位幾乎是自學成材的音樂家，如何讓全世界傾倒於他的魅力之下。只要聆聽過講座的樂迷，都能在後續的音樂會中，獲得更深刻的蕭邦音樂體驗。

2024奇美音樂節「蕭邦大觀：陳毓襄與朋友的音樂饗宴」將於7/29中午12時全面啟售，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。