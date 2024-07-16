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女友堅持去S2O「他被全面屏蔽」　男爆心慌：消失一整晚

▲▼渣男,劈腿,出軌,A片,看片,偷情,男友,老公。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「S2O Taiwan潑水音樂節」上周末圓滿落幕，兩天狂吸3萬人朝聖。一名網友昨表示，女友堅持要和姊妹們去S2O，而且整晚失聯，他只要打電話過去就被掛斷，對方還特地對他隱藏限時動態，這讓他忍不住心慌，直呼「真的很沒安全感。」

男網友在論壇zuvio發文提到，「不知道這次是怎麼了，以前她說要跟朋友去夜店，我只要說不行或臉臭，她就不去了，這次她跟我說要去S2O，我知道女生都穿很露，也聽說過非常多人在那裡XX，所以我直接拒絕，但她說票都買好了，東西也準備好了，一定要去，不然很對不起朋友，我也只能笑笑......。」

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令他錯愕的是，女友當天直接對他隱藏限動，連其他朋友都一併屏蔽他，「我知道她們都穿比基尼，我真的很沒安全感，而且到了白天才回我，打給她也掛斷，真的很可疑欸！」

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來，女友表示，會隱藏就是怕他生氣，更覺得他小題大作，同時也強調整晚都沒有被搭訕，只有跟姊妹一起玩而已。對此，他不禁哀怨直呼，「我真的小題大作了嗎？我覺得會讓另一半去那裡，就是很大的自由了欸。」

對此，網友們紛紛回應，「你不放心就應該一起去，也算是保護女友」、「愛是一道光，如此美妙」、「所以她的說法是，你很煩所以隱瞞你，這樣你可以接受喔？」「我要看到血流成河」。

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