美聲跨越國界！斯洛伐克音樂節開幕　台灣合唱團天籟飄揚

▲屏東PUZANGALAN希望兒童合唱團在斯洛伐克國際青年音樂節演出。（圖／翻攝自Facebook／TaiwaninSlovakia）

文／中央社

屏東PUZANGALAN希望兒童合唱團、清華大學及清颺合唱團今天在斯洛伐克國際青年音樂節演出。駐斯洛伐克代表李南陽表示，合唱團展現台灣的音樂實力，以優美樂聲擔任「文化大使」。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，屏東PUZANGALAN希望兒童合唱團、清華大學及清颺合唱團22日在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），參與第9屆國際青年音樂節（9th International Youth Music Festival & Bratislava Cantat I.）。

李南陽在著名的聖馬丁大教堂（Dóm st. Martina）舉行開幕式，支持台灣合唱團員演出。國際青年音樂節在悠揚歌聲下拉開序幕，展現台灣多元文化的豐富樂章。

屏東PUZANGALAN希望兒童合唱團以純淨的童聲，贏得觀眾熱烈的掌聲。清華大學及清颺合唱團則以高水準的合唱技巧與豐富的音樂表現力，展現青年音樂家的實力。

李南陽說，很榮幸見到台灣優秀合唱團在國際舞台上精彩演出，他們不僅展現台灣的音樂實力，更是文化交流的重要橋梁；以優美樂聲擔任文化大使，讓斯洛伐克民眾聽到台灣的天籟之音。

第9屆國際青年音樂節7月22日至25日在布拉第斯拉瓦舉行，匯聚世界各地的青年音樂人才，包括來自台灣、香港、中國、斯洛伐克、法國、義大利、波蘭等地12個團體參加。音樂節期間有多場音樂活動與競賽，各國展示其傳統音樂與文化。