北市又見「喪屍煙彈」！24歲男口袋藏毒　認了一顆要價2千元

記者邱中岳／台北報導

北市警局南港分局舊庄派出所警員，在20日執行巡邏勤務，卻發現1名機車騎士形跡可疑，上前盤查後發現身上藏有安非他命，附帶搜索又在車廂內找到「煙油」，騎士當場坦承，以每顆2千元的價格購買俗稱喪屍煙彈的麻醉藥物「依托咪酯」，訊後依毒品罪、藥事法等罪嫌將騎士送辦。

警方調查，24歲的楊姓男子，在20日凌晨3時許，騎車行經北市南港區研究院路1段、市民大道口，因為眼神飄忽不定、神情緊張，警方立刻上前將楊攔下並且加以盤查身分，盤查期間，楊姓男子又滿頭大汗，且不斷搓揉褲子口袋，警方當場搜出3包毒品安非他命。

▲警方當場查扣含有依托咪酯的「喪屍煙彈」。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方搜出毒品後又附帶加以搜索機車，並在裡面發現毒品吸食器1組、毒品分裝袋1捆、電子磅秤1台，另外還有3顆煙彈、1罐煙油，楊嫌坦承，煙彈、煙油就是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，警方初步檢驗為陽性反應，也將進一步送往鑑識中心確認毒物反應。

▲他口袋藏安毒，車廂又藏含有依托咪酯的「喪屍煙彈」。(圖／記者邱中岳翻攝）

事後楊姓男子坦承煙彈以每顆2千元購買入手，訊後依照毒品罪嫌以及藥事法送辦，並且呼籲，麻醉藥物「依托咪酯」吸食後會出現無法思考、無法控制身體、異常顫抖等行為，提醒民眾切勿嚐試；警方將持續溯源相關毒品來源，勿枉勿縱，依法偵辦。