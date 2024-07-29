　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱米環流重創北韓！鴨綠江氾濫村滅頂　金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

▲▼金正恩在現場擺起椅子，坐在椅上指揮救災，後方為協助搜救的軍用直升機。（圖／路透）

▲金正恩在現場擺起椅子，坐在椅上指揮救災，後方為協助搜救的軍用直升機。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

今年第3號颱風「凱米」登陸中國以後，殘餘水氣和冷空氣結合，影響遼東半島和松遼流域，加上梅雨季滯留鋒面影響，就連對岸的北韓（朝鮮）也遭颱風環流重創，鴨綠江水位氾濫導致5000多名新義州居民孤立無援。對此，北韓最高領導人金正恩親自前往現場，指揮軍方駕駛直升機救援災民。

根據北韓官媒《朝中社》，受到凱米颱風外圍環流和梅雨鋒面等影響，導致27日鴨綠江水位氾濫，北韓平安北道新義州、義州約5000多名居民受困，為此金正恩昨（28）日率領黨中央委員書記趙甬元、朴泰成前往災區，現場則由黨中央軍委會副委員長朴正天、國防相姜順南、人民軍總政治局長鄭京擇、空軍司令官金光赫迎接。

▲▼受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

▲▼受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

▲▼受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

從北韓官媒公開的相片可以看到，新義州當地某村莊幾乎每家每戶都淹水，且水勢漲到屋頂。為此，金正恩特別搭乘大型SUV運動休旅車前往勘災，水淹到車輪處，他在災區擺起一張椅子，直接淋著大雨坐在現場等待，指揮軍方救災，軍用直升機則是從機場起飛，前往救援受困民眾。

金正恩指示軍方「務必救出每一位人民」，並要求軍方巡視現場還有無待援災民，該架軍用直升機最後成功救援4200名災民。對此，金正恩滿意稱讚道，「能夠在只剩下半天不到的時間內，救出那麼多受困人民，簡直是難以置信的奇蹟，也是空中救助戰鬥的楷模。」

最後，金正恩也不忘指責相關單位未能善盡職責協助防災，因為即便中央曾於22日數度召集國家非常危機對策委員會，相關國家單位和地方幹部卻還是防災失敗。金正恩表示，不應該將天災當作藉口。

▲▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，金正恩宣布將平安北道、慈江道、兩江道等鴨綠江流域地區指定為「特級災害非常地區」，並向內閣、黨委員會、省（中央部處）、中央單位、國防單位下達總動員令，全面協助防災和重建工作。

根據統計，受到梅雨鋒面影響，平安北道和慈江道迎來暴雨，從25日0時至28日上午5時，其中元山累積降雨達617mm、平安北道天摩郡達598mm。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
特斯短裙妹正面曝！網讚：戰力超強　他硬拔充電槍反告
奧運救生員「下半身太搶鏡」救援！　網笑：他該拿獎牌
「空服員受不了狂吐」乘客崩潰要口罩　美聯航班緊急降落
快訊／抓到了！威脅大法官人身安全　男保全落網
荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！上場遭噓爆　現場影片曝
Hani未婚夫醫生爆「患者四肢捆綁」暴斃亡！　網灌爆她IG
LIVE／郭書瑤傳遭TVBS封殺！紀卜心嗆網友：文盲嗎　麟洋
塔吉克選手拒握手喊「真主至大」　下場被日本金牌打爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

動物園男員工「餵食剛出生寶寶」　被暴怒河馬媽狠狠咬死

巴拉圭20歲游泳女神奧運宣布退役哭了　未來動向曝光

凱米環流重創北韓！鴨綠江氾濫村滅頂　金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

奧運救生員「下半身太搶鏡」救援片瘋傳　網笑噴：他該拿獎牌

上億「蜻蜓大軍」湧入美海灘！　漫天狂鑽超噁畫面曝

4歲女童咬一口漢堡「抱怨番茄醬太多」　媽一看崩潰：那是人血

荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

奧運評論員「突冒1句話」慘丟工作！　轉播女子泳賽被炎上

乘客超噁狀況「空服員受不了狂吐」　大家崩潰要口罩飛機緊急降落

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

動物園男員工「餵食剛出生寶寶」　被暴怒河馬媽狠狠咬死

巴拉圭20歲游泳女神奧運宣布退役哭了　未來動向曝光

凱米環流重創北韓！鴨綠江氾濫村滅頂　金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

奧運救生員「下半身太搶鏡」救援片瘋傳　網笑噴：他該拿獎牌

上億「蜻蜓大軍」湧入美海灘！　漫天狂鑽超噁畫面曝

4歲女童咬一口漢堡「抱怨番茄醬太多」　媽一看崩潰：那是人血

荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

奧運評論員「突冒1句話」慘丟工作！　轉播女子泳賽被炎上

乘客超噁狀況「空服員受不了狂吐」　大家崩潰要口罩飛機緊急降落

Lexus「新V8油電超跑」將接續LFA　賽道測試曝、最快2026年亮相！

巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

IVE意外開全麥！伴奏突消失　Liz緊急飆高音「零修音實力」曝光

與哥同天奪金夢碎！　日柔道女將落敗「崩潰哭喊」影片曝光

陳喬恩鏡頭前「難得全素顏」！真面目現形 完妝對比照曝：額頭禿了

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

第4代「三菱Outlander」即將改款更新！台灣等了3年沒消息

新光三越推奧運美食優惠　SOGO大巨蛋酒款買一送一

崑山科大祭百萬獎學金　免住宿費、課程全面導入AI 吸引新生入學

「陸船翻覆案」明協商　歸還遺體、船隻並給予600多萬元撫慰金

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

美貌與實力並存！盤點奧運9大女神級選手

巴黎奧運2天賽程金牌數量「日本奪冠」

荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

乘客噁心狀況讓「空服員狂吐」　飛機緊急降落

跳水選手一上岸就急著沖水！　背後原因曝

手臂受傷超痛一幕　柔道選手倒地難起身

奧運救生員「下半身太搶鏡」！

忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

美最新民調：賀錦麗支持度「狂衝8％」　甩開川普

奧運選手村漏水！日選手睡一半紙板床濕透

更多熱門

相關新聞

湖南8個村子遇「特大暴雨」失聯

湖南8個村子遇「特大暴雨」失聯

湖南郴州資興市26日多個鄉鎮遭遇特大暴雨，部分站點24小時降雨量突破湖南省歷史極值。目前，八面山鄉10個村子中仍有8個村子失聯。

手臂受傷超痛一幕　柔道選手倒地難起身

手臂受傷超痛一幕　柔道選手倒地難起身

黃偉哲慰勉凱米颱風救災辛勞的消防及義消團隊

黃偉哲慰勉凱米颱風救災辛勞的消防及義消團隊

凱米重創花蓮交通　海巡伴航「新臺馬輪」疏運

凱米重創花蓮交通　海巡伴航「新臺馬輪」疏運

美日2+2會談譴責中國　重申台海和平穩定重要性

美日2+2會談譴責中國　重申台海和平穩定重要性

關鍵字：

日韓要聞颱風凱米北韓朝鮮金正恩新義州鴨綠江

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

明「全台下2天」　雨最大地區曝

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面