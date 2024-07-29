凱米環流重創北韓！鴨綠江氾濫村滅頂　金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

▲金正恩在現場擺起椅子，坐在椅上指揮救災，後方為協助搜救的軍用直升機。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

今年第3號颱風「凱米」登陸中國以後，殘餘水氣和冷空氣結合，影響遼東半島和松遼流域，加上梅雨季滯留鋒面影響，就連對岸的北韓（朝鮮）也遭颱風環流重創，鴨綠江水位氾濫導致5000多名新義州居民孤立無援。對此，北韓最高領導人金正恩親自前往現場，指揮軍方駕駛直升機救援災民。

根據北韓官媒《朝中社》，受到凱米颱風外圍環流和梅雨鋒面等影響，導致27日鴨綠江水位氾濫，北韓平安北道新義州、義州約5000多名居民受困，為此金正恩昨（28）日率領黨中央委員書記趙甬元、朴泰成前往災區，現場則由黨中央軍委會副委員長朴正天、國防相姜順南、人民軍總政治局長鄭京擇、空軍司令官金光赫迎接。

▲▼受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

從北韓官媒公開的相片可以看到，新義州當地某村莊幾乎每家每戶都淹水，且水勢漲到屋頂。為此，金正恩特別搭乘大型SUV運動休旅車前往勘災，水淹到車輪處，他在災區擺起一張椅子，直接淋著大雨坐在現場等待，指揮軍方救災，軍用直升機則是從機場起飛，前往救援受困民眾。

金正恩指示軍方「務必救出每一位人民」，並要求軍方巡視現場還有無待援災民，該架軍用直升機最後成功救援4200名災民。對此，金正恩滿意稱讚道，「能夠在只剩下半天不到的時間內，救出那麼多受困人民，簡直是難以置信的奇蹟，也是空中救助戰鬥的楷模。」

最後，金正恩也不忘指責相關單位未能善盡職責協助防災，因為即便中央曾於22日數度召集國家非常危機對策委員會，相關國家單位和地方幹部卻還是防災失敗。金正恩表示，不應該將天災當作藉口。

▲▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，金正恩宣布將平安北道、慈江道、兩江道等鴨綠江流域地區指定為「特級災害非常地區」，並向內閣、黨委員會、省（中央部處）、中央單位、國防單位下達總動員令，全面協助防災和重建工作。

根據統計，受到梅雨鋒面影響，平安北道和慈江道迎來暴雨，從25日0時至28日上午5時，其中元山累積降雨達617mm、平安北道天摩郡達598mm。