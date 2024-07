塔吉克選手拒握手喊「真主至大」　下一場被日本金牌打爆

▲塔吉克選手埃莫馬利對上日本選手阿部一二三。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

塔吉克奧運柔道選手埃莫馬利(Nurali Emomali)28日在柔道男子66公斤級16強賽事打贏以色列選手,但他賽後拒絕與對方握手,外傳還朝對方喊「真主至大」。然而埃莫馬利下一場就對上日本選手、東京奧運金牌得主阿部一二三,埃莫馬利在比賽中手臂受傷,躺在地上久久無法起身。

Karma’s a b****



Tajikistan’s Nurali Emomali refused to shake hands with Israeli judoka Baruch Shmailov and shouted “Allahu Akbar.”



In the next round, he ended up with a dislocated shoulder, sobbing on the mat pic.twitter.com/Byh3Kcxbpx