黃偉哲率義消總隊長及消防之友會　聯合慰勉凱米颱風救災辛勞的消防及義消團隊

▲台南市長黃偉哲在消防局長李明峯陪同下，前往第五大隊部，向各參與救災的消防及義消團隊一一頒贈獎勵金，表示慰勉之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風重創台南市，導致多區大淹水，消防人員自7月24日起即全力投入救災工作，為確保市民安全，付出了極大努力，為表彰消防人員辛勞，市長黃偉哲在消防局長李明峯陪同下，率義消總隊長黃崇銘及消友會副理事長蔡明憲等一行，29日上午9時30分親自前往第五大隊部，向各參與救災的消防及義消團隊一一頒贈獎勵金，表示慰勉之意。

市長黃偉哲表示，此次凱米颱風應變中心受理3420件災害案件，出動消防車輛共338車、消防人員683人，一共救出受困災民504位。他首先讚揚消防局長李明峯所率領的消防救災團隊，無論是消防或義消人員，每個人水裡來火裡去，不畏艱難奮力救災，所有表現真是可圈可點。另外也要感謝黃總隊長所帶領的義勇消防總隊及消防之友會，由於其鼎力支持讓消防救災團隊無後顧之憂。

黃偉哲市長說，此次由於凱米颱風襲台帶來致災性降雨影響，造成八掌溪潰堤，導致後壁區與鹽水區一帶發生淹水災情，而消防救災團隊在李局長的專業領導之下，消防與義消合作無間、奮力不懈為保護市民大眾生命財產而努力，終將災害損失程度降至最低。

黃偉哲市長進一步指出，對此次慰勉活動不僅表達了對消防人員的感謝，也激勵消防人員持續為大台南的安全與安定而努力。市政團隊將持續關注災後重建工作，並提供必要的支援，確保市民能夠早日恢復正常生活。

李明峯局長指出，義消團隊在此次颱風災害搶救任務中也扮演了重要角色，他們的無私奉獻配合消防團隊奮力救災，為救災工作提供了極大的助力。李局長進一步指出，我們的消防人員在此次颱風救災中展現了無比的勇氣和專業，無論面對何種困難，總是全力以赴，讓我們感到非常自豪，也深知大家的辛苦與付出，期望大家持續努力精益求精。