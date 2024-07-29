低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

▲受低壓影響，今、明兩天全台有雨，西半部午後可能出現短延時大雨或豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

低壓影響，天氣不穩定，中央氣象署指出，今（29日）東半部整天斷斷續續有局部大雨，西半部留意午後短延時大雨，嘉義以南甚至出現豪雨，明天西半部也容易在午後有局部性大雷雨，可能出現短延時大雨或豪雨，周三隨著低壓遠離，水氣減少，轉為高溫悶熱的天氣型態。

氣象署預報員劉宇其說，目前台灣東方海面看到較小的低壓持續往台灣接近，強度不強，但台灣東方海域滿多雲系在發展，因此帶來較多水氣，目前吹偏東風到東南風的環境，迎風面東半部地區、尤其宜蘭跟花蓮陸續有些降雨，不排除有局部大雨發生。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於西半部地區，劉宇其表示，上半天有些地方可以見到陽光，也有零星陣雨出現，中午過後配合熱力作用，有比較明顯的午後雷陣雨，因此西半部中午過後降雨機率增高，尤其嘉義以南甚至有短延時大雨或豪雨出現，注意雷擊及強陣風。

他說，明天低壓帶還是在，整體水氣還是滿高，午後雷雨區域因為轉為偏南風，明天整個西半部地區都容易在中午過後會有局部性的大雷雨，也可能會有短延時的大雨或豪雨出現，這兩天的天氣上比較不穩定。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，到了周三之後，隨著低壓帶逐漸的遠離，水氣減少，各地恢復到夏季典型天氣型態，但中午過後仍有雷陣雨出現。環境吹比較弱的西南風，中部、南部在清晨到上午，沿海會有些零星陣雨。

此外，劉宇其說，今、明天沿海的話會有長浪出現，今天主要是東半部、西南部及恆春半島，明天則是東南部跟恆春半島沿海會有長浪發生，前往海邊活動要特別注意。