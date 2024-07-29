　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲受低壓影響，今、明兩天全台有雨，西半部午後可能出現短延時大雨或豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

低壓影響，天氣不穩定，中央氣象署指出，今（29日）東半部整天斷斷續續有局部大雨，西半部留意午後短延時大雨，嘉義以南甚至出現豪雨，明天西半部也容易在午後有局部性大雷雨，可能出現短延時大雨或豪雨，周三隨著低壓遠離，水氣減少，轉為高溫悶熱的天氣型態。

氣象署預報員劉宇其說，目前台灣東方海面看到較小的低壓持續往台灣接近，強度不強，但台灣東方海域滿多雲系在發展，因此帶來較多水氣，目前吹偏東風到東南風的環境，迎風面東半部地區、尤其宜蘭跟花蓮陸續有些降雨，不排除有局部大雨發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於西半部地區，劉宇其表示，上半天有些地方可以見到陽光，也有零星陣雨出現，中午過後配合熱力作用，有比較明顯的午後雷陣雨，因此西半部中午過後降雨機率增高，尤其嘉義以南甚至有短延時大雨或豪雨出現，注意雷擊及強陣風。

他說，明天低壓帶還是在，整體水氣還是滿高，午後雷雨區域因為轉為偏南風，明天整個西半部地區都容易在中午過後會有局部性的大雷雨，也可能會有短延時的大雨或豪雨出現，這兩天的天氣上比較不穩定。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，到了周三之後，隨著低壓帶逐漸的遠離，水氣減少，各地恢復到夏季典型天氣型態，但中午過後仍有雷陣雨出現。環境吹比較弱的西南風，中部、南部在清晨到上午，沿海會有些零星陣雨。

此外，劉宇其說，今、明天沿海的話會有長浪出現，今天主要是東半部、西南部及恆春半島，明天則是東南部跟恆春半島沿海會有長浪發生，前往海邊活動要特別注意。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／狂飄濃臭瓦斯味！彰化市民頭暈想吐　欣彰說話了
快訊／遭幕僚團隊提告！　于美人發聲
遭爆封殺郭書瑤！　TVBS回應了
獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女　遮臉畫面曝
巴黎奧運2天獎牌數出爐！　日本拿最多金牌
奧運開幕表演被罵爆！　官方道歉「悄下架YT影片」
恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

復活1屆又消失！巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

凱米橫掃高雄！申請「淹水補助」爆人潮　災民嘆：加減補一點

發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆：好強吸爆

奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」！PTT：像在惡搞

捲「假奶」風波！網盤點小吳「割韭菜行為」嘆：做人最重要是誠信

彰化多地區「飄濃濃瓦斯味」　大票鄉親洗版！瓦斯公司解答

朋友公認「是胸器」大胸妹超自豪！被分手震驚：建議我縮胸

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

復活1屆又消失！巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

凱米橫掃高雄！申請「淹水補助」爆人潮　災民嘆：加減補一點

發票爽中6張！他曬「1地方消費」超會中　全場驚呆：好強吸爆

奧運開幕影片惹眾怒　官方道歉「悄下架YT影片」！PTT：像在惡搞

捲「假奶」風波！網盤點小吳「割韭菜行為」嘆：做人最重要是誠信

彰化多地區「飄濃濃瓦斯味」　大票鄉親洗版！瓦斯公司解答

朋友公認「是胸器」大胸妹超自豪！被分手震驚：建議我縮胸

狗遭棍棒狂毆、毛巾勒頸！動保處無法上樓就走　怨：回家又被叫來

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

復活1屆又消失！巴黎奧運「沒有比棒球」　網揭原因：冷門運動

PChome、蝦皮都上榜！北市抓網購食品「重金屬超標」

拜登退選川普當選幾率增大　美未來槍枝暴力恐愈發失控

「裸奔小低壓」畫面曝　專家：有午後大雷雨出現機會

快訊／一早狂飄濃臭瓦斯味！彰化市民頭暈想吐嚇壞　欣彰說話了

現象級台劇《零日攻擊》討論度爆炸！　「敏感議題」連外媒都關注

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

生活熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

今「天赦日」遇關聖帝君聖誕　錯過再等57年

台灣大媽「拍玻璃飆台語」吼日本海關！她全程目擊

最強天赦日來了！巧遇關公聖誕「3星座」財運特旺

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

好運到！　4生肖風雨過後發了

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

中華隊在奧運官網都叫Chinese Taipei　內行解惑

台灣女童「沒錢出國比賽」痛哭！YTR奇軒成功募款了

「臨官星」加持！5生肖下半年逆轉勝

低壓「水氣真實的」　鄭明典曝：潮濕空氣已到台灣上空

更多熱門

相關新聞

午後對流旺盛「降雨熱區」曝　專家示警：避免山區活動

午後對流旺盛「降雨熱區」曝　專家示警：避免山區活動

天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今（29日）指出，今明天水氣略多，山區午後熱對流發展帶來短暫陣雨，西部山區更要留意局部旺盛對流，將擴及西部平地，本周以熱對流型態降雨為主，又以山區最為顯著，近期前往山區多留意。氣象專家林得恩提醒，安全考量下，近日山區活動應盡量避免。

今明全台有雨　「下最大」地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

低壓明擾台「雨連2天下到發紅」　周三起變悶熱

低壓明擾台「雨連2天下到發紅」　周三起變悶熱

快訊／雨區擴大！5縣市大雨特報　雷雨彈狂炸1地

快訊／雨區擴大！5縣市大雨特報　雷雨彈狂炸1地

快訊／大雷雨襲擊　嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／大雷雨襲擊　嘉義機場「暫停地面作業」航班延誤

關鍵字：

天氣降雨低壓豪雨氣象署

讀者迴響

熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

于美人被告了！　雙方撕破臉

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

林昀儒、陳思羽不敵魔王　止步混雙8強

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練猝死

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面