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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

于美人「我錢從天上掉下來？」　與幕僚撕破臉原因曝光

于美人在競選期間到市場掃街拜票，向民眾問候。（翻攝于美人臉書）

▲于美人在競選期間到市場掃街拜票，向民眾問候。（翻攝于美人臉書）

圖文／鏡週刊

「去年的今天、我在西本願寺宣布參選。滿一年了，這段經歷或可定位為『認真的失敗』，重點在認真，而不在失敗。」知名主持人于美人今年4月於臉書回顧宣布參選一週年，她認為自己當時「勇敢跨出舒適圈」「接受各種意想不到的挑戰」。不過，于美人跨出舒適圈參選的挑戰或許還沒結束，今年6月台北地院接到一紙民事訴狀，來自于美人的立委競選團隊成員，要求她支付競選期間的加班費。

為何于與競選團隊鬧翻？知情人士指出，其實于美人在選戰一開始優勢很明顯，因她知名度高，又最早起跑，但幾個月選下來，于與政治幕僚的磨合出現問題，選戰末期她甚至在內部會議怒批幕僚，「我一直感覺我的團隊在看我笑話。」質疑團隊不夠投入工作、扯她後腿，還認為團隊害她花冤枉錢，質問：「我錢從天上掉下來？」

本刊調查，于團隊不少成員都有政治工作經驗，但于美人對選舉的想像與團隊的「文化衝突」難磨合，如幕僚建議她多站路口，于美人卻認為那是「民粹的動作」，不願「小丑式的傻站」；9月底于與團隊重要幹部翻臉，辦公室一度氣氛低迷，據悉，當時有成員建議于美人加發獎金激勵團隊士氣，于卻質問對方：「我不太理解你們政治圈慣例，現在的年輕人都這樣坐地起價嗎？」

于美人希望以無黨籍的身分「打破藍綠高牆」，競選路線確實也讓外界難以定義顏色。在參選之初，于美人拋出「委屈的和平也是和平」論，招來泛綠民眾惡評；但9月于美人受邀出席台南同鄉會活動，又「巧遇」當時的民進黨總統參選人賴清德，被對手吳沛憶譏「物理性黏很緊」。

于美人（右）出席台南同鄉會活動與賴清德（左）同框，被綠營譏諷是「緊貼」。（翻攝三立新聞）

▲于美人（右）出席台南同鄉會活動與賴清德（左）同框，被綠營譏諷是「緊貼」。（翻攝三立新聞）

在國民黨提名鍾小平後，于美人不僅自辦國慶升旗典禮，還在萬華偏藍的國宅社區舉辦《築夢者孫逸仙》播映會，讓民眾黨幹部私下直呼「看不懂、主軸好偏」，不懂藍營既已自提人選，于美人為何還要去搶深藍票。

民眾黨去年選舉未在中正萬華提名立委參選人，黨主席柯文哲曾公開表示，民眾黨在該區傾向支持于；于美人出席民眾黨的萬華廟口開講活動與柯文哲同台，卻公開倡議藍白合，自稱：「夢到柯文哲和國民黨參選人侯友宜喝咖啡。」媒體事後下標形容柯文哲「面露尷尬」。

雖以無黨籍參選，于美人（左）仍出席民眾黨的廟口開講活動和柯文哲（右）同台。（翻攝柯文哲YouTube）

▲雖以無黨籍參選，于美人（左）仍出席民眾黨的廟口開講活動和柯文哲（右）同台。（翻攝柯文哲YouTube）

于美人正式宣布參選後，曾有學者受訪分析她可能的選票來源、形容于政黨傾向歷經「變色龍」轉變。而她選舉中一連串操作，到底搶藍票還綠票，外界也很難定義，選舉結果于美人得票突破2成，有23.14%，以無黨籍候選人而言表現不俗，但仍不敵藍綠對手，遭夾殺出局。


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