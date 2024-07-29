基層活動不見于美人　跑攤黃金週卻走金鐘紅毯

▲競選期間于美人未中斷演藝活動，圖為其出席2023年金鐘獎典禮。（三立提供）



圖文／鏡週刊

本刊調查，于美人的競選團隊約去年5月底成形，于美人6月走訪完中正萬華57個里，但「跑得不夠勤」的耳語始終存在。于美人的對手吳沛憶在競選期間受訪提到，有時在基層一整天活動，于陣營是派工讀生出來跑，較少看到于美人本人，「她還是有開始跑基層的活動，只是數量比較少。」

「很多人剛投入選舉時，確實會對掃街拜票、與民眾直接互動有些不適應。」一位資深政治幕僚指出，像區域立委這種地方民代選舉，幕僚一定會希望多安排候選人與民眾直接接觸，多握一雙手就多一點機會，但不是每個候選人都願意做、做得來，有些人認為掃街、站路口是傳統政治的表現方式，但這些拜票、宣傳方法其來有自，當年許多學運世代投入選戰，很多也都是乖乖站路口、打好基本功。

▲雖以無黨籍參選，于美人（左）仍出席民眾黨的廟口開講活動和柯文哲（右）同台。（翻攝柯文哲YouTube）

跑攤已成當代政治工作者常態，特別是逢年過節，一天跑上20攤也不在話下，但于美人在競選期間未中止自身演藝活動，中元普渡的黃金跑攤期，仍持續安排進棚錄影；重陽節前的黃金週五晚上，于選擇出席金鐘獎典禮走紅毯，不像一般參選人把握機會向在地長輩拜票，直到10月底、選戰只剩2個多月，于美人才向她主持的選秀帶狀節目請假，全心投入選舉。

▲儘管個人粉專原就有近百萬追蹤，但于美人選舉時卻另創粉專，直到選完追蹤數都未破萬。

此外，于美人的百萬粉專擁有高人氣，她卻選擇在選舉期間另創新帳號「于美人萬中選一」，直到選舉結束，該新設粉專的追蹤數都未能破萬；尤其是于美人的對手鍾小平、吳沛憶都是在地議員，不只在地方本來就有累積，網路粉專也都已經營一段時間，于美人放著百萬藍勾勾大號不用，另創分身粉專從零開始，讓不少關注選情動態的地方人士直呼可惜。



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