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台灣女童「沒錢出國比賽」抱膝痛哭！YTR奇軒透過社群成功募款了

極限武術教練「奇軒Tricking」，近日在網路發文，表示自己將帶領數位台灣青少年小選手前往匈牙利參加WAKO青少年拳踢世界錦標賽，但最終因為經費不足，可能需要忍痛割捨一名小選手。（圖／翻攝Threads／奇軒 Xander）

▲因為經費不足不能出國比賽，小選手抱膝痛哭。（圖／翻攝Threads／奇軒 Xander）

圖文／CTWANT

千萬訂閱YouTuber、台灣極限武術教練「奇軒Tricking」，近日在網路社群上發文，表示自己將帶領數位台灣青少年小選手前往匈牙利參加2024WAKO青少年拳踢世界錦標賽，但最終因為經費不足，可能需要忍痛割捨一名小選手，而這位小選手得知消息後，情緒崩潰的抱膝痛哭。

奇軒日前在社群平台Threads上發文表示，自己推廣極限武術6年，但亞洲鮮少有這項運動的比賽和活動可以參與，目前只有匈牙利的WAKO的賽事能讓學生們盡情發揮，卻碰上經費不足，無法出國比賽，「真的好希望他們都能被世界看見」，因此他在日前發起一項募資企劃，希望藉由民眾力量，讓台灣的青少年極限武術選手被世界看見。

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不過，從15日開始募集後，進度卻不如預期，讓奇軒自責：「我真的太高估自己了，雖然一開始就有說到如果募款金額不到就會刪減一位選手，但小朋友得知有可能真的募不到後的反應，有夠心疼……」還表示，自己打算用年底開武術教室的資金來資助孩子出國參賽，至於開教室的計畫「大不了就晚一些開吧」。

在奇軒的這項募資計畫中，包含4位小選手、1位隨隊翻譯、2位隨隊照顧小選手的家長以及奇軒教練自己，前往匈牙利的來回機票、交通接駁、比賽指定場所9晚住宿、代表隊服、參賽報名費、各項行政雜費、保險費，大約要募集新台幣63萬元。如果無法募集到足夠款項，就只能忍痛刪減翻譯與1名小選手的名額。

奇軒在另外的發文中指出，雖然在群眾眼中YTR可能是高收入工作，但其實他不可能等募款到了才付錢，所以事先已經墊付了大筆款項，目前自己能動用的經費並不充裕，才希望透過募資來減輕壓力。

也有網友替奇軒解釋，他是專攻短影音影片的YTR，計費機制跟一般Youtube影片透過廣告觀看量賺錢完全不同，普通YT常影片可能1000觀看就有60元台幣的收入，但奇軒的短影音只有0.6元，相差接近100倍。因此同體量的YTR月收入動輒上百萬甚至數百萬，但奇軒透過影音的月收入推測是在10多萬左右。

消息曝光後，透過社群平台的大量轉發，募集企劃已經成功。奇軒在社群帳號上再次發文，表示「千萬萬語無法表達我的感謝，接下來我也會持續努力幫孩子訓練讓他們取得好成績的！」

另外，奇軒在致謝發文中還表示，由於訊息曝光後引起許多爭議，他優先解釋幾個網友質疑問題。其中，會選擇必須刪減參賽的小選手與翻議名額，而非家長，是因為小選手年紀大約都只有10歲左右，幾乎都是第一次出國，必須要有大人照顧。另外因為小選手中有3名女選手，他也不可能跟女生選手住一間房，因此必須要有2名媽媽跟著照顧孩子，這樣孩子與家長也比較放心。

此外，有許多網友質疑他為什麼不自己出錢參賽或者贊助小選手出賽，他表示：「我不確定大家一個月賺多少，才能有勇氣將自己一半以上的積蓄拿出來捐款。可能上一篇文沒有講得很清楚，雖然募資行動已經開跑，但比賽的所有費用不能等我們募款到了才給付，於是我就先墊了所有費用，原本要被刪減的那位選手費用其實也在後來都補上了，我那篇文的意思其實是就算沒有募資成功，我也會用這筆本來要開教室的資金幫助他們的。」

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