喝檸檬水可美白瘦身？營養師曝「3陷阱」：小心變胖又傷胃

▲不少人認為，喝檸檬水有助美白、瘦身。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多女生因為認為喝檸檬水不僅可以美白，還能瘦身，所以時常會在水中加入檸檬片或檸檬汁。不過，營養師高敏敏提醒，其實檸檬水有3大陷阱，如果喝錯的話，恐會「變胖又傷胃」。

營養師高敏敏過去曾在自己的Facebook粉絲專頁中發文分享，指出有一名女大學生為了變瘦、變白，每天都喝檸檬水取代白開水。結果女大生不僅沒有瘦，體脂肪還上升。原因是她習慣性在檸檬水中加蜂蜜，反而攝取更多的糖份。

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對此，營養師高敏敏也透露檸檬水的「3個陷阱」第一個是「喝原汁太酸，加糖熱量爆！」有些人因為受不了檸檬的酸味，就在檸檬水中加入糖或蜂蜜。雖然檸檬原汁100g僅30大卡，熱量很低，但若加入一匙糖，熱量會再暴增60大卡，因此高敏敏建議，如果真的想喝，建議多加白開水即可。

第二個陷阱是「易刺激胃酸分泌」，如果長期空腹喝檸檬水，易刺激胃粘膜及胃酸分泌，特別是敏感者，長期飲用更容易傷胃。

第三個陷阱則是「檸檬汁的維他命C含量其實沒特別高！」高敏敏指出，許多人對於檸檬有維他命C超高的刻板印象，但其實一顆檸檬搾汁，維生素C僅20.6mg甚至還比一顆芭樂的385.7mg還低。所以若是單純想補充維他命C，可以吃芭樂或新鮮蔬果就好。

最後高敏敏也提醒，健康成人每日維生素C攝取量為100mg～勿超過2000mg為上限，維生素C是水溶性的營養素，吃多會隨著尿液排出。並透露，有研究發現，當攝取至超過1000mg時，身體吸收量可能降一半，建議少量分次攝取為佳。

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