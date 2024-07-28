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社會 社會焦點 保障人權

毒蟲通緝犯躲15年刑期衝攔檢點　警開1槍圍捕…起獲K菸、海洛因

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局福營派出所在執行取締酒駕勤務時，2名男子開車行經拒檢，沿路闖紅燈往桃園龜山逃逸，警方立即呼叫警力支援，展開攔截圍捕，最後在龜山區對空鳴1槍後將2人攔下，在車上起獲毒品海洛因、K他命香菸等物，經調查副駕駛座的男子是桃園地檢發布的毒品通緝犯，為了躲避15年刑期，才會闖攔截點逃逸，訊後依法送辦。

▲▼鄭男為了躲避15年刑期，衝撞攔檢點遭逮捕，警方起獲毒K菸及海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲鄭男為了躲避15年刑期，衝撞攔檢點遭逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄭男為了躲避15年刑期，衝撞攔檢點遭逮捕，警方起獲毒K菸及海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，27日晚間11時許，42歲倪姓男子開車載著56歲鄭男，在新莊區建國一路與後港一路口，遇到警方設置的酒駕取締攔檢點，但2人卻不配合拒絕受檢，驅車沿著中正路往桃園龜山區逃逸，警方立即呼叫警網支援，展開攔截圍捕。

2人行進間頻闖紅燈，最後在桃園龜山區萬壽路二段攔下，倪男仍做困獸之鬥，企圖開車衝撞警方，在員警對空鳴槍後才下車就逮；警方在車內起獲毒品海洛因及K菸等物，經調查鄭男是桃園地檢發布毒品通緝犯，需服刑15年，才會冒險闖攔檢點。

警訊後將倪、鄭2男依妨害公務、毒品危害防制條例、公共危險現行犯移送新北地方檢察署偵辦，另鄭男毒品通緝案則另案移送桃園地方檢察署歸案，同時危險駕駛及無照駕駛部分，依道路交通管理處罰條例第43條、第21條進行舉發。

▲▼鄭男為了躲避15年刑期，衝撞攔檢點遭逮捕，警方起獲毒K菸及海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲毒K菸及海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄭男為了躲避15年刑期，衝撞攔檢點遭逮捕，警方起獲毒K菸及海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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