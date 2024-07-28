韓網紅台南直播遭尾隨狂譙！怨警竟挺他...鐵警看到畫面說話了

記者吳奕靖、吳佩蓁／高雄報導

韓國YouTuber「小熙 xiaoxi」日前在台南火車站內直播時，一旁的一名男子突然朝她狂譙髒話，之後還一路尾隨她。她嚇得四處找尋安全的地方，最後前往月台向警方求助，沒想到該名男子卻指控是小熙拍到他，侵犯他的肖像權，要求刪除影片。事後警方檢視影片，認定該男涉嫌違反公然侮辱罪及跟蹤騷擾防治法，將通知男子到案說明。

▲韓國網紅小熙在台南火車站被怪男瘋狂尾隨譙髒話。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）



韓國YouTuber「小熙xiaoxi」日前到台南準備前往玉井吃芒果，她在火車站大廳直播與粉絲對話時，突然有一名男子接近，並在畫面外對著她罵「X」，小熙當下故作鎮定地對著直播觀眾笑笑地說「先逃跑吧」，來到車站外卻發現男子竟然也尾隨了出來，還又罵髒話，進到月台後發現男子繼續尾隨，男子一度還主動入鏡並向鏡頭揮手。

▲怪男一度朝鏡頭揮手。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）



之後小熙在月台向鐵路警察求助，沒想到該男子竟先告狀說小熙拍到他，要求她把影片刪掉，過程中小熙試圖想解釋是男子對她罵髒話並尾隨她，但她因中文不好加上男子不斷插話，小熙沒有機會解釋，當下員警表示，若確實拍到男子，基於肖像權確實不應該在未經同意下將有男子在內的影像放上網路，讓小熙感覺「警察已經站在他那邊」。

▲員警表示若小熙有拍到對方，基於肖像權不應該放上網路。（圖／翻攝YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」）



事後警方檢視影片，發現該名男子對小熙辱罵髒話，還疑似跟蹤騷擾，涉嫌違反刑法公然侮辱罪及跟蹤騷擾防治法，警方將依法偵辦；另影片中該男自子稱肖像權遭侵害卻未主動上前制止，反而於影片中不斷跟在小熙後方，甚至揮手，前後所述內容互相矛盾，警方將查明該男子身份，主動通知該男子到案說明。

鐵路警察局高雄分局呼籲，民眾如於站區有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報站務人員即時尋求協助，共同維護旅運安全。