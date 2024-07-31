保三破全台最大電子煙工廠！300種口味鎖定年輕人　市值1.4億

記者鄧木卿／台中報導

保三第一大隊去年獲報張男、李女情侶檔設立電子煙工廠，從中國大陸走私尼古丁、含尼古丁成分香精，再調配出306種不同口味吸引年輕族群，今年5月在台中市3地搜出94萬個煙彈等各式設備，每個煙彈約2cc，尼古丁含量如同抽了38支一般紙菸，嚴重戕害人體健康，為歷年國內所查獲規模最大電子煙工廠。

▲保三第一大隊破獲全台最大電子煙工廠，逮捕張姓情侶檔和6名逃逸泰籍女移工。（圖／警方提供，下同）

警方去年12月獲報後開始跟蒐，但張男情侶檔數度轉移工廠，直至今年5月下旬時機成熟，同步在台中市北屯區、北區等3處收網，除逮捕2名情侶外，並查獲6名以觀光名義逾期居留泰籍女性勞工，查扣「SP2S」、「LANA」、「RELX」等知名品牌電子煙彈94萬個、1千多萬元現金、電子煙油霧化主機1萬3298支、尼古丁3大桶、各口味調料香精306罐、注油機、薄膜封口機組等證物，市值高達1億4060萬元。

經調查，張男情侶檔未經核可透過海運快遞，自中國大陸輸入尼古丁、含尼古丁成分香精等電子煙原料，經以丙二醇、甘油為基底，添加來源不明化合物，調配出數十種各式香精，注入煙彈或煙油補充瓶，包裝成各式知名品牌，主機架設在國外網站，供民眾下單網購，逃避稅捐，主嫌更以人頭帳戶收取電子煙銷售所得。

鑒於電子煙嚴重戕害國人健康，我國全面禁止電子煙製造、輸入、販賣及使用，最高可處5千萬元罰鍰。即便單純電子煙使用者，亦可處2千元至1萬元罰鍰。本次扣案煙油以各種化學藥劑調製，並推出各類水果及養樂多、可樂、沙士等口味吸引年輕族群，但均未經檢驗把關，對健康堪憂。

▲嫌犯調配出306種不同口味，吸引年輕族群，每個2cc的煙彈尼古丁含量等同於38支紙菸。

警方表示，本案煙油尼古丁濃度高達0.8%~1.9%，以市售紙捲菸1毫克換算，每顆2cc煙彈的尼古丁含量相當16~38支紙菸，抽1cc煙油，進到體內的尼古丁含量比1包菸還多，讓想要戒菸而使用電子煙的民眾，反而更因尼古丁依賴而導致成癮。

全案涉藥事法、稅捐稽徵法、菸害防制法、洗錢防制法等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後分別裁定張嫌及李嫌各20萬、15萬交保；有關製造輸入販賣電子煙主機、煙油、煙彈行為涉及菸害防制法，另由台中市政府衛生局行政裁處。