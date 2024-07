巴黎大停電？市區一片黑畫面瘋傳　原因不明

▲圖為日落時分的巴黎艾菲爾鐵塔。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

巴黎奧運正式登場,但依據每日郵報報導,巴黎市區27日似乎發生大停電,許多網友目擊巴黎陷入整片黑暗,相關畫面正在社群媒體流傳。不過官方至今尚未證實停電的消息。

BREAKING: MAJOR POWER OUTAGE HITS PARIS



Reports indicate a massive power outage has struck Paris.



Details are still emerging, but the large-scale blackout could disrupt plans for the Olympics.pic.twitter.com/rOqCiRs3VC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 27, 2024

Widespread Power Outages tonight across several Districts in the French Capital of Paris. What caused the Outages is still unclear though reports are suggesting a possible Cyber-Attack or Sabotage similar to yesterday’s Arson Attack on the French Rail Network. pic.twitter.com/uzYyZ2vMR6 — OSINTdefender (@sentdefender) July 27, 2024

目前尚不清楚停電的原因,但依據社群平台X帳號「OSINTdefender」的發文,巴黎多個地區發生停電,懷疑可能是網路攻擊,猶如奧運開幕式之前的法國高鐵遭人縱火惡意破壞的狀況。

但也有消息指出,這其實並非發生大停電,只是在巴黎20區之中,第9、第10、第18、第19區部分街道路燈沒亮。