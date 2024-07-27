婆婆颱風前搶菜！一停電「菜全爛光」她轟浪費錢　網戰翻

▲因為停電的關係，婆婆之前買的菜全爛光了。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「我都懷疑冰箱會壞，就是常被她塞爆才壞的！」一名女網友發文表示，婆婆在颱風前買了一堆菜，但是後來停電，菜就爛光光了，豈料對方卻還想挑起來煮給她兒子吃，氣得她直接丟進廚餘桶，「（婆婆）現在在那裡發脾氣，還要我賠她800塊！」貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文直呼，「奉勸大家不要在颱風來時買太多菜，根本就是浪費錢！」婆婆在颱風來的前一天，跑去大賣場買了一堆菜，並把冰箱塞滿滿，然而後來停電，冰箱無法正常使用，菜也就爛光光，「說有多臭就有多臭！」

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不過原PO透露，即便菜已經壞掉，婆婆卻還想把菜挑起來，煮給她兒子吃，「剛剛我不理她，全被我搶去丟廚餘桶，現在在那裡發脾氣，還要我賠她800塊！」她也質疑冰箱會壞掉，「就是常被她塞爆才壞的」，她沒要婆婆賠冰箱已經很有良心，結果對方居然還要向她拿800元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「颱風天不要搶太多要冰的東西，泡麵和罐頭、餅乾、開罐飲品最實在」、「老一輩的無解，像我家的也是啊，冰箱常常塞一堆東西塞到滿」、「乾糧可以存放多一點，但鮮蔬果就不用太多了，真的浪費」。

也有網友表示，「真羨慕這位婆婆怕大家沒菜吃，花錢還要被罵」、「颱風天前搶菜正常，停電也是非預期內的事情。她當時花800元買菜，後面800元是買不到那個菜量」、「婆婆都很強，難怪我都搶不到蔬菜」、「老人家就是疼孫，怕孫子餓肚子」、「那是因為冰箱壞了，菜才壞掉吧？這波南部大淹水，保證接下來一個月內葉菜類全都狂漲」。