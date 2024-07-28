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南韓軍情人員資料外洩　軍方展開調查

▲▼北韓網路、北韓網軍、北韓駭客。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓駭客組織曾駭入美國醫院系統設備、植入勒索軟體，導致醫療行為被迫中斷。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南韓新聞媒體報導，負責搜集情報工作的國軍情報司令部傳出情報人員資料外洩事件，推測可能有數千名現職人員個資流向北韓。南韓軍方表示，正在調查這起案件。

根據韓聯社，南韓國軍情報司令部約1個月前發現，包括派駐海外的現職情報人員個人資料在內的機密資訊已外洩。

韓聯社報導，自此之後，官員「發現有跡象顯示」，資料可能已外洩到擁有核武的北韓。

南韓國防部在聲明中表示，「軍事當局目前正在調查」此案，但沒有證實媒體報導。軍方計劃根據調查結果，「依照法律法規從嚴處理」。

美國、英國和南韓25日才發出聯合警告，指出北韓駭客展開全球網路「間諜活動」竊取軍事機密，以推動被禁止的核武計畫。

根據韓聯社，包括南韓情報人員偽裝為海外外交官、臥底情報人員等資訊外洩，其中一些人甚至因擔心身分曝光而回國。

軍方目前鎖定一名曾以軍人身份進行諜報工作，之後轉任行政工作的A先生，據韓聯社報導，A先生將只有透過內部網路才能查閱的資料下載到個人筆電中，才導致資料外洩。A先生宣稱是電腦遭駭才使資料外洩，但為何要將機密文件儲存到個人筆電中仍受質疑。

軍方正就是否蓄意犯案、是否有其他幕後黑手進行調查。

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