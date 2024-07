英跳水王子13歲青澀模樣曝光！　當年喊「參加5屆奧運」今圓夢

▲ 戴利為家人決心再戰奧運。(圖/翻攝自IG)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國「跳水王子」湯姆戴利(Tom Daley)因在東京奧運場邊打毛線爆紅,近期受訪憶起童年的青澀模樣,令他不禁感到難為情,卻也感嘆自己當時便懷抱五度征戰奧運的遠大夢想,如今相隔16年後,他將於29日圓夢站上巴黎奧運跳水台。

戴利接受BBC Sport訪問,談及他的童年、如何成為父親和退役後為何決定再戰奧運。他從小就在鎂光燈下長大,2008年13歲時在歐洲錦標賽奪金,14歲獲得北京奧運個人項目第7名,2012年在倫敦奪得首面奧運獎牌,隔年公開出櫃。

BBC公開他13歲那年受訪畫面,可見青澀的他從小就擁有英俊臉蛋,對著鏡頭發下豪語,「我可能到2024年還在參加奧運」,更夢想成為比世界第一更強大的「星球之最」。

戴利看著這段畫面,忍不住說自己當時「真尷尬」,也提到他其實一直懷抱參加5屆奧運的想法,對他來說奧運五環的每一環代表一屆,還打算集滿5屆之後把年份和五環一起刺在身上,不過如今看著過去的自己也感嘆道,「那個孩子哪來的勇氣做這麼大的夢?」

職業生涯早期,父親羅布(Rob)陪伴他四處征戰,從不缺席任何比賽,為他的訓練環境不遺餘力,但2006年診斷出腦瘤,2011年病逝,當時距離倫敦奧運僅剩14個月。如今戴利升格人父,「身為一名家長,我覺得我也必須以他為榜樣」,卻也不禁遺憾,「真希望他能看著我贏得奧運獎牌」。

▲ 2008年首戰奧運的戴利,當時僅14歲。(圖/VCG)

戴利在倫敦奧運和2016里約奧運摘銅,2017年和年長20歲的製作人老公布萊克(Dustin Lance Black)結婚,隔年透過代理孕母生下兒子羅比(Robbie),以戴利父親的名字命名,次子菲尼克斯(Phoenix)去年出生。

2021年東京奧運上,戴利和搭檔馬提李(Matty Lee)在10公尺雙人跳水項目贏得奧運首金,賽後舉家移居美國,實際上已經退役,2年後卻決定再戰巴黎,原因是和家人參觀美國奧運博物館時,一段講述奧運選手付出多少努力的影片令他忍不住落淚,這時兒子羅比說道,「爸爸,我很想看你在奧運上跳水」,於是他為了家人決定復出。

A great man once said, "I will never give up on my dream of being an Olympic champion" - Tom Daley, August 2016 #Olympics #Paris2024@TomDaley1994 @TeamGB @WorldAquatics pic.twitter.com/WCBC70nwRQ