英跳水王子13歲青澀模樣曝光！　當年喊「參加5屆奧運」今圓夢

▲ 戴利為家人決心再戰奧運。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）因在東京奧運場邊打毛線爆紅，近期受訪憶起童年的青澀模樣，令他不禁感到難為情，卻也感嘆自己當時便懷抱五度征戰奧運的遠大夢想，如今相隔16年後，他將於29日圓夢站上巴黎奧運跳水台。

戴利接受BBC Sport訪問，談及他的童年、如何成為父親和退役後為何決定再戰奧運。他從小就在鎂光燈下長大，2008年13歲時在歐洲錦標賽奪金，14歲獲得北京奧運個人項目第7名，2012年在倫敦奪得首面奧運獎牌，隔年公開出櫃。

BBC公開他13歲那年受訪畫面，可見青澀的他從小就擁有英俊臉蛋，對著鏡頭發下豪語，「我可能到2024年還在參加奧運」，更夢想成為比世界第一更強大的「星球之最」。

戴利看著這段畫面，忍不住說自己當時「真尷尬」，也提到他其實一直懷抱參加5屆奧運的想法，對他來說奧運五環的每一環代表一屆，還打算集滿5屆之後把年份和五環一起刺在身上，不過如今看著過去的自己也感嘆道，「那個孩子哪來的勇氣做這麼大的夢？」

職業生涯早期，父親羅布（Rob）陪伴他四處征戰，從不缺席任何比賽，為他的訓練環境不遺餘力，但2006年診斷出腦瘤，2011年病逝，當時距離倫敦奧運僅剩14個月。如今戴利升格人父，「身為一名家長，我覺得我也必須以他為榜樣」，卻也不禁遺憾，「真希望他能看著我贏得奧運獎牌」。

▲ 2008年首戰奧運的戴利，當時僅14歲。（圖／VCG）

戴利在倫敦奧運和2016里約奧運摘銅，2017年和年長20歲的製作人老公布萊克（Dustin Lance Black）結婚，隔年透過代理孕母生下兒子羅比（Robbie），以戴利父親的名字命名，次子菲尼克斯（Phoenix）去年出生。

2021年東京奧運上，戴利和搭檔馬提李（Matty Lee）在10公尺雙人跳水項目贏得奧運首金，賽後舉家移居美國，實際上已經退役，2年後卻決定再戰巴黎，原因是和家人參觀美國奧運博物館時，一段講述奧運選手付出多少努力的影片令他忍不住落淚，這時兒子羅比說道，「爸爸，我很想看你在奧運上跳水」，於是他為了家人決定復出。

A great man once said, "I will never give up on my dream of being an Olympic champion" - Tom Daley, August 2016 #Olympics #Paris2024@TomDaley1994 @TeamGB @WorldAquatics pic.twitter.com/WCBC70nwRQ — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

現年30歲的戴利將不會參加個人項目，而是專注於10公尺雙人跳水。他和搭檔威廉斯（Noah Williams）今年在世錦賽奪銀，成為奧運大熱門之一，也是戴利自里約奧運以來首度在觀眾面前站上奧運舞台，因為東京奧運受疫情影響未開放觀賽。

戴利坦言，「誰知道這次奧運會發生什麼事」，但這次他的丈夫、孩子、母親和其他親友都會到現場加油，「能夠再次在他們面前跳水將意義非凡」，「我期待站在跳板上看見我孩子們的表情，這就是我今年回來的原因，這是為了他們」。