25歲男血壓飆破160！只靠忌口「狂甩20公斤」　血壓藥免吃了

▲一名25歲男子靠著忌口，狂甩20公斤，就連高血壓藥都不必再吃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣罹患三高的患者眾多，若是沒有注意，恐怕會引起嚴重後果。對此，家醫科醫師魏士航分享，有名年輕患者年僅25歲，血壓就高達163／97，也有嚴重的胰島素阻抗，不過只有控制碳水化合物攝取，5個月就減了20公斤，胰島素阻抗明顯改善、血壓也因此一路下降，不再需要服用血壓藥，血壓也能夠維持在理想的狀態。

魏士航在臉書上分享，市售的肉品通常含鹽量較高，對於高血壓患者而言，過量的鈉鹽攝取，是重要的惡化因素，會導致體內鈉、水分的平衡被破壞，加重心臟與血管的負擔，進而導致血壓上升。

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不過，魏士航分享醫學期刊Lancet過去所刊登的研究，當中發現對於高血壓患者而言，高鈉鹽的攝取與心血管事件、死亡風險增加相關，不過若非高血壓患者，鈉鹽攝取的影響卻相當不明顯。此外，無論是否有高血壓，若是攝取過低的鈉鹽，反而會大幅提升死亡風險，因此適當攝取鈉鹽相當必要，對於高血壓患者則是不能多也不能少。

魏士航還說，對於高血壓這項疾病，鈉鹽所扮演的比較像加重因子，而非致病原因，其實高血壓的成因不少，現代飲食促成的大量胰島素分泌，就是其中一個重要因素。先前一篇發表在醫學期刊Hypertesion的文章就寫到，胰島素能刺激腎小管的鈉重吸收，進而導致鈉治療、高血壓。

▲一名男子有高血壓、嚴重胰島素阻抗，結果控制碳水化合物的攝取，5個月降了20公斤，胰島素阻抗也順利降低，不再需要服用血壓藥，也能讓血壓維持在理想狀態。（示意圖／免費圖庫Pexels）



魏士航對此舉例，他曾收治一名25歲的男性患者，這名男子體重高達125公斤、血壓也高達163／97，因此他除了開血壓藥以外，還安排了檢查。

經過檢查以後，魏士航發現，這名患者的胰島素阻抗指數HOMA-IR是5.8，而一般這個數據只要超過2，就屬於嚴重胰島素阻抗，這些不僅帶來肥胖問題，也造成血壓明顯上升。

好在，這名患者透過控制攝取碳水化合物，胰島素阻抗明顯改善，血壓也一路下降，5個月後減了20公斤，雖然仍處於肥胖狀態，但HOMA-IR降到了1.7，這時不再需要服用血壓藥，血壓也能夠維持在理想狀態了。

魏士航最後總結，對於沒有高血壓的人而言，飲食限鹽其實沒有必要。至於有高血壓的患者，除了避免過多的鈉鹽攝取，對許多人而言，更重要的是控制碳水化合物的攝取，畢竟若能改善高胰島素分泌問題，高血壓問題也會有機會真正解決。