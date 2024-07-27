國3斜張橋車禍！塑膠籃掉路中　害4車追撞1傷...車頭慘成廢鐵

▲國道三號斜張橋發生嚴重車禍，1人送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今天（27日）下午1點35分，國道3號南向386.2公里處發生一起交通事故。62歲許男（51歲）駕駛的大貨車行駛中，車上所載的塑膠籃掉落在中線車道上，47歲的陳男和29歲的29歲林女駕駛的小客車，分別撞上了塑膠籃，結果又造成後方兩台車接連煞車不及撞車。

藍色塑膠籃掉落後，後方兩車來不及剎車撞上，導致後方38歲黃男駕駛的小貨車，向右撞上了43歲由沈男駕駛的大貨車，結果事故導致黃男車內的潘姓乘客手腳部受到擦挫傷，被送往高雄義大醫院。事故現場在下午2點25分已經排除，全線恢復通車。初步已經排除相關人員有酒精反應。

▲國道三號斜張橋發生嚴重車禍，1人送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

第五公路警察大隊呼籲所有的用路人，車輛行駛中，相關物品應該嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似的事故，危害自身和其他用路人的安全。如果有違反，將依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款的規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下的罰款，如果因此造成事故導致人員重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。此外，因為這起事故是由掉落的物品引起的，第五公路警察大隊將檢視相關的事證，看是否涉及公共危險罪，並依法處理。