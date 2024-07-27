台大暑假預備課程上線「不限學校皆可念」　通過測驗發合格證明

▲台大在暑假推出「大學數理預備課程」，修習課程且通過評量測驗者，可取得電子版修課證明。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大今年暑假再次推出預備課程。台大今（27日）指出，將提供「微積分、普通物理學、普通化學」等3門線上預備課程，以台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，不論是否為台大學生都可修讀，連外籍生也可以，最後報名期限為 8月20日（二），低收及中低收入戶學生還享有學分費補助。

台大從去年暑假開始，首次推出「大學數理預備課程試辦計畫（NTU Pre-U）」，鼓勵準大學新鮮人線上自學，充實大學數理先備知識，以發展大學專業及跨領域學習能力，今年暑假持續辦理，提供「微積分、普通物理學、普通化學」等3門，並以台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象。

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台大指出，這項計畫課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等4大面向，鼓勵準大學新鮮人線上自學，充實大學數理先備知識，以發展大學專業及跨領域學習能力。此次課程不僅是中文授課，更提供英文字幕，讓同學提早適應大學教學環境，不僅非台大學生可參加，連外籍同學也可參加。

台大表示，NTU Pre-U預備課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等四大面向，期藉以協助學生在溫故知新的同時，亦能提早適應現代大學數位與實體整合的學習平台及教學環境。

台大說明，微積分、普通物理學及普通化學預備課程，將在8月28日及8月29日在台大舉辦實體討論活動，將會與預備課程的授課教師、教學助理、本地生及境外生進行面對面的相見互動。

預備課程結束後，將在9月21日舉辦學習評量測驗。台大指出，通過測驗者，可取得台大核發的電子版修課合格證明，在10月上旬公告期限內，可至網頁下載；台大學生除可取得電子版修課合格證明外，也可獲得各科各1學分。歡迎準大一新生及有興趣修讀的同學，把握開學前的時間參與大學數理預備課程。