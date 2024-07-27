颱風來襲強風暴雨加潰堤　台南頑皮世界動物園成汪洋島國

▲凱米颱風帶來的充沛雨量，台南頑皮世界野生動物園也被大水包圍，保育員還是涉水步行或乘坐竹筏，進入園區照顧園內動物們。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風帶來的充沛雨量，導致嘉義、台南交界的八掌溪潰堤，鄰近地區汪洋一片，位於其中的台南頑皮世界野生動物園也被大水包圍，儘管如此，保育員還是毅然決然涉水步行，較低漥超過一公尺的淹水就乘坐竹筏，進入園區前就費了一番功夫，照顧園內動物們。

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保育員心中唯一掛念的都是動物的安全和食物，因此無論環境多麼惡劣，都要趕到園區。即使颱風天人手有限，動物廚房仍仔細依照配方手冊分配動物餐食，針對不同動物提供客製的食物。保育員親自在雨中採收新鮮桑葉，並依次配送至各區，讓園區內兩千多隻動物都能補充體力和精神，面對短期內可能無法好轉的惡劣天氣。

飼料一倒入盆中就蜂擁而來的禽鳥、低頭猛嗑乾草的羊駝、以及原本在小屋躲雨卻迫不及待進食的袋鼠，都讓已淋了全身濕的保育員稍微放下心，覺得一切辛苦都是值得的。而因動物習性不同，對淹水的反應也不一樣，相較於梅花鹿的不知所措，水豚表現的很自在，淡定的接受忽然擴大的水池。而保育員只希望大雨能夠減緩、淹水可以退去，讓動物可以盡快回到平靜的生活。

這幾日不斷的狂風暴雨，園區並以木板和沙包阻隔，防止大水直接灌入，抽水機也持續運作，雖然園內淹水狀況沒有外頭嚴重，但斷根落葉還是不少，為了確保遊客安全與遊園品質，園區在受凱米颱風影響連續休園3日後，決定再休園兩日，動員所有出勤同仁，齊心做好環境整潔準備迎遊客。