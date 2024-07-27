華航地勤下跪！網怒喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

▲桃機旅客等不到行李破口大罵華航地勤。（合成圖／翻攝自Threads）

文／CTWANT

凱米颱風強勢襲台導致不少航班停飛或延誤，有網友昨（26日）也上傳多名桃機旅客因遲遲等不到行李，而破口大罵華航地勤的影片，地勤最後更被罵到被迫下跪，影片在網路瘋傳，引發網友爭議。

有疑似地勤的網友昨（26日）在Threads發串文表示，颱風天影響的班機，絕對不會只有出境的航班，入境的班機一樣會受到影響，昨天桃園市停班停課，同事大可以請假不需要來上班，機組人員也可以請假不需要上班，在國外的班機延誤再延誤，公司還是盡力把所有旅客都送回台灣平安落地。

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該名網友續稱「行李等很久？沒想過說是因為颱風天人力不足嗎？如果延誤班機一等再等很累很想回家，說真的，大可自己買別的機票回台灣，不需要覺得自己很可憐很委屈，仗著在台灣就情緒勒索、大聲咆哮。管制區內錄影的人，希望你們所有人的家人，未來都不會有類似的情形發生。說真的，行李不是滯留國外欸，將心比心可能真得很難。」

還有網友表示，看到華航地勤對奧客下跪的影片，「我只能再次強調，我不搭華航的原因就是看到奧客的機率異常地高。即使不是我去面對，也會影響我的心情。希望華航可以好好慰勞這位下跪的員工。也希望神通廣大的網友們可以肉搜這個奧客，讓他好好接受社會公評。」

▲桃機旅客等不到行李破口大罵華航地勤。（合成圖／翻攝自Threads）

不過也有當事人在臉書發文指出，「影片太長就不放上來了，最後派出一個完全沒辦法處理事情的人，只會說經理叫她來的，不斷的道歉 ，因為颱風天的關係，完全不知道怎麼處理事情」，乘客問地勤為什麼2點到機場，行李要等到5點半？對方回應是因為颱風天的關係，但他質疑，乘客都在桃機等行李了，到底跟颱風天有什麼關係，「完全在鬼打牆，連要她開行李延遲證明也做不到，也沒任何補償，問怎麼沒有任何廣播，直接回應沒有廣播系統，電子看板上也沒有任何的公告，全部人完全不知道任何行李延誤通知，尤其是外國人，完全語言不通在乾等。」

還有當事人在臉書發文指出，「其實台灣人的素質還是不錯的。大家在機場等候了8、9個小時都沒有抱怨。因為抵達機場，全機的人等了快兩個小時，還等不到行李，華航也說不出我們的行李在哪裡？地勤人員也不知道我們的行李在哪裡？我常常覺得我們國家不知道怎麼了，服務不好大家互踢皮球。明明就每年都撥很多預算在機場，可是卻像是一個落後國家的機場無論是硬體還是軟體，令人失望。現場一堆外國人，不知道自己為什麼拿不到行李？還等了兩個多小時，只為了拿到行李。等到拿到行李已經是凌晨5點了。那些帶著孩子跟老爸爸媽媽的家庭真的太辛苦了。」

相關話題也引發2派網友論戰，有人認為乘客很不理性，「我覺得那個黑衣服的很過份欸，班機有些轉降桃園，班機因颱風異動明顯人手不足，颱風天大家都很辛苦工作，那個黑衣服的叫什麼叫啊？要是在國外誰理他，乖乖旁邊等就好啊。說實話，華航跪的那位真的好可憐，真的不應該跪」、「下跪的也太委屈了…根本不是她的錯啊」、「此風不可長，請華航好好教育員工，該報警的事情不要跪」、「要賠償不會出國前保旅遊不便險喔？！又不是她的錯！真的不需要跪。」

還有人表示「我常搭機。有次在德國，人抵達行李沒到，我每天會議行程結束店也關了，每天德航都說會到，在第五天終於要發瘋，實在沒衣服換穿，第7天開完會，在機場德航要我去領行李。我就髒髒臭臭的開完7天會議。那是外站，這是回家，差一兩天會沒衣服穿換嗎？颱風天，互相體諒。要是我那時候那樣吼德航，我應該到小黑屋繳罰款⋯⋯」「在澳洲哪敢這樣阿，被航警抓走。這奧客也太誇張了吧，太over了。」

但也有網友認為「看完覺得旅客不爽蠻合理的，連遲延證明都不開、什麼都不做，但華航那邊也不需要下跪吧，旅客也沒有想要對方下跪，問旅客選開證明、還是給解釋、還是下跪，甚至沒有馬上拿到行李回家的選項，一定也沒有人會選對方下跪道歉」、「不是她自己要跪的嗎」、「完全不懂為什麼要下跪？先跪先贏嗎？」

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