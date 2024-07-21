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「有做就是奧客」他列11項超商NG行為：說謝謝也一樣爛

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友點出11項「超商NG行為」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

從事服務業最怕的就是遇上奧客，特別服務多元的超商店員，忙碌時卻碰上有人找麻煩，真的會讓人氣到抓狂。有網友近日列出11項超商客人的NG行為，並感嘆「大部分奧客，不覺得自己是奧客，感覺有說謝謝就是有禮貌的客人」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「靠北7-11」表示，好像大部分奧客都不覺得自己是奧客，甚至感覺有說「謝謝」便自以為是有禮貌的客人，但其實一樣白目，「建議在這樣覺得自己之前，請先自我檢討你有沒有做過一下這些事」，接著就列出11項他心中認為的超商客人的NG行為。

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一、拿微波到櫃檯叫店員先微波，結果跑去繼續挑東西，並且在你微波到一半，才說要換成別的。

二、不用籃子拿東西，全堆在櫃檯說「等我一下」。

三、帶寵物進店不牽繩，放任寵物亂跑、隨地大小便。

四、讓小孩在店裡玩鬼抓人、躲貓貓，或是鑽進冰櫃差點掉進去。

五、買兩包煙，叫店員分開結帳，要兩張發票。

六、自備大桶容量，買了一堆米酒，叫店員倒進去之後再退空瓶，施展老年技能，完美阻擋後面客人結帳。

七、進店就說要買咖啡，不會說明美式、拿鐵要大杯、中杯、冰的、熱的，必須要店員一個一個問才會說。

八、拿吸管喝咖啡時，在店員面前把垃圾丟在櫃檯走人，或是直接在櫃檯拆泡麵。

九、拜託不要再放任自己的小孩在結帳的時候，當著店員的面跳科目三。

十、領到詐騙包裹罵店員，要求退錢不然就報警，結果實際打開了內容物沒錯，原因只是「覺得東西太小是詐騙」，沒有道歉就走。

十一、結完帳直接在櫃檯等微波，不讓後面的客人結帳。

▲1、2月統一發票。（圖／記者鄭文晴攝）

▲原PO認為「買兩包煙，叫店員分開結帳，要兩張發票」是奧客行為。（圖／資料照片）

貼文一出引發網友熱議，多數人都認同原PO舉出的例子，還有人補充，「復健老人每天來蹭冷氣，又要借酒精又要借冰箱，制止她，還會說你很小氣」、「繳完10幾張帳單，叫你幫他分開訂」、「便當永遠挑冰箱最裡面的，還把已經排好效期的商品弄亂」、「還有拿0元包裹不帶證件，一直盧硬要拿」。

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