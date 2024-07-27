颱風天「全家在1樓等吃飯」　她煮完卻被嫌！網虧：泡麵無敵

▲原PO煮飯卻被嫌棄。圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的很討厭颱風假，超級討厭！」女網友發文透露，他們是住透天厝，放颱風假當天，全家人都到一樓等她煮飯，完全沒有人要幫忙，且她好不容易煮完飯，一下嫌這個，一下嫌那個，讓她感受很差。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，他們住的透天厝有5樓，因為颱風的關係，全家都放假，所以所有人便聚在一樓等吃飯，「讓我壓力爆棚！」她好不容易將菜端上桌，結果卻被嫌棄，「一下嫌太淡，一下嫌有蔥，一下嫌太油、太鹹，一下嫌都是雞豬肉，沒有魚和牛肉」。

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原PO無奈，即便她已經盡可能按照大家的口味來做，結果還是被說「沒有鍋氣不好吃」。她也無奈，其他人的女友完全不幫忙，就她一個人在忙。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「肚子餓的自己煮」、「自己要吃的自己煮」、「那就以後都不要煮了啊」、「沒人要動手就不要張嘴嫌棄，挑啥呢」、「有得吃就不錯了，愛吃不吃，不吃拉倒」、「歡喜做，甘願受啦」。

還有網友表示，「難怪台灣颱風很多人懷念泡麵」、「颱風天就該一個人發一包泡麵，熱水自備」、「一人一桶泡麵泡下去就好」、「泡麵是無敵的」、「一大鍋白飯，一人一顆鹹蛋，解決」、「一人一碗泡麵分一分就好！不要浪費彼此時間」、「颱風天就是要吃泡麵加蛋啊」。