颱風「凱米」持續向中國西北移動　浙江福建沿海仍有巨浪

▲颱風凱米（格美）路徑預報圖。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家海洋預報台26日下午繼續發布海浪黃色警報，今年第3號颱風「格美（台灣稱「凱米」）」雖已登陸並繼續向西北方向移動，但餘威仍在，浙江、福建近岸海域仍有大浪到巨浪。

據《澎湃新聞》報導，海浪實況顯示，受「格美」的影響，26日白天東海、台灣海峽仍持續有4至6公尺的巨浪到狂浪區，13時舟山外海和溫州外海浮標分別測得有效波高5公尺和5.3公尺的巨浪，浙江近岸大陳、南麂海洋站分別測得有效波高4.4公尺的巨浪和3.6公尺的大浪。

▲海浪黃色警報。（圖／翻攝自微博）

預報台消息指出，預計26日夜間至27日白天 ，東海、釣魚島附近海域、台灣海峽將出現4至6公尺的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色；浙江、福建北部近岸海域將出現3至4.4公尺的大浪到巨浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，上海、福建南部近岸海域將出現2到3公尺的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。

國家海洋預報台提醒，受颱風「格美」的影響，福建省福州市沿海出現了達到當地橙色警戒潮位的高潮位，浙江省溫州市沿海出現了達到當地黃色警戒潮位的高潮位，上海市、浙江省嘉興市、紹興市、寧波市、舟山市、福建省寧德市、莆田市和泉州市沿海出現了達到當地藍色警戒潮位的高潮位。