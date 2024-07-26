颱風假桃警執法無假期　牌棋社高打「中秋贈送神秘禮物」吸引賭客

▲桃園警方昨天颱風假期間由分局長蔡啟仁（左一）帶隊突檢桃園區某棋牌社。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局日前接獲檢舉，轄區內某棋牌社疑似有「詐賭」、「打假牌」情事，警方組成專案小組調查，昨（25）日颱風假期間由新上任分局長蔡啟仁帶隊突檢，當場查獲現場負責人、賭客共計23人與賭資1萬餘元、籌碼與麻將等證物，警方發現，業者還打出「中秋贈送神秘禮物」與集點免收檯費等方式吸引賭客，警方偵訊後依賭博、社維法移送偵辦。

▲桃園警方昨天颱風假突檢桃園區某棋牌社，賭客一臉訝異。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，日前接獲線報轄區內棋牌社「打假牌」、「詐賭」案，立即組成立專案小組蒐證，該棋牌社以合法掩護非法，透過社群平台揪客賭博並以「集點免收檯費」、「中秋贈送神秘禮物」吸引賭客，同時為規避警方查緝，賭客需先加入會員並預繳高額押金才能進入，過濾可疑人物避免員警混入。

▲桃園警方昨天突檢桃園區某棋牌社，業者以「中秋贈送神秘禮物」與「集點免收檯費」吸引賭客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局蒐證齊全後，向桃園地院聲請搜索票，昨晚颱風夜由分局長蔡啟仁率隊查緝，當場查獲19歲張姓女負責人、賭客等共計23人，現場查扣不法所得1萬餘元、籌碼一批、麻將賭具等證物，訊後將負責人張姓女子依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，其餘賭客則依社維法裁罰。

▲桃園警方昨天颱風假突檢桃園區某棋牌社，當場起出賭資、籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局強調，為提供民眾安全、宜居生活環境，將持續嚴密掃蕩賭場，以展現警方取締決心，任何桌遊、麻將館若以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉方式從事賭博行為，警方絕對嚴加取締，並報請市政府裁處，呼籲業者勿以身試法。