雞排算什麼！FB社團管理員喊「桃園放颱風假送豆花」慌了　網朝聖

▲桃園今日放颱風假。（圖／翻攝自FB桃園爆報）



記者施怡妏／綜合報導

「凱米」來勢洶洶，有桃園網友日前怒喊，去年跟前年桃園都沒有放到颱風假，只要這次桃園有放假，就要發1500份雞排，如今桃園宣佈24日停班停課，但目前原PO並無更新消息，然而，臉書社團管理員也放話，桃園放假就送豆花，宣佈放假的同時，管理員也崩潰喊「完了！豆花送定了」。

管理員昨晚6點多在臉書社團「桃園爆報」發文，自己做了張哏圖，「如果桃園休了，雞排算什麼，我來送豆花」。晚間8點一宣佈停班停課，管理員又發文，「哇靠！！桃園7/24還真的休了，完了！豆花送定了，豆花！豆花！豆花！死了我」。

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貼文湧超過1千名網友朝聖點讚，坐等管理員發豆花，「哪邊領豆花」、「團長買哪一間的？我去排隊」、「卡位領豆花 」、「先領雞排再領豆花，桃園幸福」、「放假了，豆花拿來」、「現在從日本趕回去排豆花，誠意相挺」、「豆花比較便宜欸」、「那個請問一下，豆花哪裡領？幫我加個芋圓」、「雞排不流行了， 你改送牛排吧」、「只想問在哪邊領豆花？時間地點？男人說話要算話」。

不過，管理員至今沒有說在什麼時間、地點會發放，面對網友的提問，僅笑笑喊「還沒還沒」。此外，在PTT上發文要發1500份雞排的網友，至今也沒有進一步的消息。

▼管理員放話，放假就送豆花。（圖／翻攝自FB桃園爆報）

