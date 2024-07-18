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苗栗縣長鍾東錦照片遭盜用成立FB假帳戶：認明有藍勾勾才是本尊！

▲苗栗縣長鍾東錦臉書照片被盜用成立假帳號，警方正追查不法份子中，鍾也急忙澄清。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦臉書照片今晚發現被盜用成立假帳號，警方正追查不法份子中，鍾也急忙澄清。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

真是人怕出名！苗栗縣長鍾東錦上任以來施政滿意度持續攀升，執政能力和個人親和力廣受各界好評，今（18）天傍晚卻首度被人盜用照片，成立臉書「鍾東錦@ZhongDongjin」假帳號，而且陸續有民眾陸續加為好友。鍾的臉書小編驚覺異狀，晚上7時左右趕緊澄清，強調鍾縣長的粉專帶有藍勾勾，有3.1萬人追蹤中，呼籲網友千萬不要相信來路不明的帳戶和連結，以免上當被騙。

鍾東錦臉書小編今晚指出，傍晚5~6點左右，發現使用鍾縣長近日2張不同時段拍攝的相片，成立了「鍾東錦@ZhongDongjin」假帳號，這是鍾縣長官方粉專成立多年以來，首度被盜用照片成立假帳號；而跟真帳號不同的是，假帳號增加了英文名字、沒有藍勾勾，而且陸續有民眾不察真偽，上當加入成為假帳號的好友，慶幸目前尚未接獲網友受騙情形。

▲苗栗縣長鍾東錦臉書照片被盜用成立假帳號，警方正追查不法份子中，鍾也急忙澄清。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦臉書照片被盜用成立假帳號，警方正追查不法份子中，鍾也急忙澄清。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦臉書照片被盜用成立假帳號，跟正版帳號不同的地方，在於多出英文名字、沒有藍勾勾。（圖／記者楊永盛翻攝）

為了盡速澄清，鍾的小編晚上7時許在鍾的官方粉專澄清說：「本尊低加啦！！！各位敬愛的叔叔伯伯爺爺奶奶哥哥姊姊弟弟妹妹大家好，這邊是小編十萬里加急特快報，臉書上出現如圖所示我們親愛的鍾伯伯縣長粉專，經查驗是仿冒品無誤，請大家看乎清認乎明，只有帶有藍勾勾的的才是正港阿東錦縣長粉專，千萬不要被騙了喔！千萬不要相信任何帳戶、匯款、周轉、點數卡等私訊喔！」

▲苗栗縣長鍾東錦臉書照片被盜用成立假帳號，警方正追查不法份子中，鍾也急忙澄清。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣警察局刑警大隊表示，正透過科技犯罪偵查隊幹員追查假帳號，雖然假帳號涉嫌妨害縣長名譽，要追查幕後不法份子有一定難度，警方將先透過檢舉方式，設法請臉書台灣分公司早日將假帳號下架。

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