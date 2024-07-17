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「天母豆漿店」遭爆黑料怒報警抓人！竟是應徵者碰壁報復

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／天母豆漿店）

▲北市士林區知名在地「天母豆漿店」遭人PO文在《爆料公社》惡意批評，店家氣炸報警抓人。（圖／翻攝自Facebook／天母豆漿店）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區「天母豆漿店」是在地的老字號中式早餐店，深受當地居民喜愛，豈料，卻有人在臉書社團《爆料公社》PO文控，「這家店服務態度實在爛到極點」、「老闆說話沒口德遲早會關門大吉」等言論，店家氣炸報警。警方循線找到家住新北市的石姓男子，他坦承盜用別人帳號發文。士林地檢署偵結，依妨害名譽等罪起訴。

石姓男子向「天母豆漿店」應徵工作遭拒，去年12月31日都用王姓親友臉書在《爆料公社公開版》PO文：「各位千萬千萬千不要來，這家店老闆、老闆娘態度實在爛到極點」、「點了奶茶沒吸管，請他們給，老闆娘卻回『拿去啦！笑孝孤完可以滾了』」文末甚至說，依你們服務態度你們的店遲早會關門大吉，祝福你們早日倒閉。

天母豆漿店見發文後，在自家粉絲團無奈表達：「開業10幾年，對負面評論需要改進銘記在心，無須理會的也是一笑置之。然而這次卻在一個67萬人社團惡意造謠，散播不實言論，實在非常可惡。」

文末也解釋，日前有名身心障礙人士應徵、上了半小時班，實在無法勝任此份工作，因此婉拒他，因為不能判定此事與他有關，也希望此事與他無關。

店家為揪出惡意留言者是誰，也決定報警，被盜帳號的王姓女子知情後也提告。警透過IP循線找到家住新北市的石姓男子，警詢、偵查時，石男坦承犯行，也證實就是他應徵遭拒所為。

檢警據臉書截圖等資料，依加重毀謗、無故輸入他人帳號密碼入侵他人電腦相關設備罪，將他提起公訴，向法院聲請簡易判決。

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關鍵字：

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