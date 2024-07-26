強颱凱米肆虐花蓮農作損失慘重！　面積達740公頃...北區最嚴重

▲▼縣長徐榛蔚會同農糧署、農改場等相關單位現勘農作物與農業設施受損情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強颱凱米襲花，帶來強風豪雨，嚴重影響花蓮北區鄉鎮，25日陸上警報尚未解除，縣長徐榛蔚旋即率花蓮縣政府團隊，並邀請農業部農糧署東區分署徐煇妃分署長、農業部花蓮區農業改良場楊大吉場長、以及土地所在地公所、農會，現勘吉安鄉、壽豐鄉等受災鄉鎮農糧作物與農業設施受損情況。

徐榛蔚表示，凱米颱風23日陸上警報發布前，即請農業處密切注意縣內時令主要作物生長狀況，務必第一時間協助農友，給予農友權益最大的保障。24日颱風登陸，強風豪雨不斷，造成花蓮縣內、尤其北區鄉鎮農產業嚴重受損，經初步查報，被害面積約740公頃，概估損失金額約5千多萬元，以農糧作物及農業設施受損最鉅，受害作物包括芋頭、韭菜、龍鬚菜、硬質玉米、食用玉米、二期西瓜、香蕉等作物；受害農業設施包括種植有機蔬菜的溫網室等，以壽豐鄉為例，有機農友蔡牧群、周畢英書、鄒仁方、吳宏偉等農友的設施皆因颱風嚴重受損。為協助受災農友儘早復耕，花蓮縣政府會以最快速度與農業部農糧署東區分署、農業部花蓮區農業改良場組成勘災小組，下鄉勘查農作生長受害的狀況，同時也將全力和農業部爭取啟動全品項農業救助，為農友權益做最大努力。

▲▼農作被害面積約740公頃，概估損失金額約5千多萬元。

徐榛蔚指出，花蓮北區農作物災損嚴重，25日經各基層公所查報，農糧作物損害程度均為20%以上，被害面積狀況較嚴重的作物如下：新城、秀林、壽豐、鳳林、光復硬質玉米被害面積合計約119公頃；吉安、新城食用玉米被害面積約61公頃；新城、花蓮市竹筍被害面積約25公頃，吉安鄉韭菜被害面積約15公頃、龍鬚菜被害面積約80公頃、芋頭被害面積約75公頃、不結球白菜被害面積約20公頃；壽豐、鳳林二期西瓜被害面積約230公頃；壽豐、鳳林、光復、吉安等香蕉被害面積約82公頃。

徐榛蔚說，部分農作物會有遲發性災情，農業處與鄉鎮市公所會持續查報，提醒農友，若發現農作物受災生長異常，請務必主動通報。

徐榛蔚表示，農友如有發現農作受天然災害影響生長異常，請務必主動向當地公所通報，也可利用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以便加速公所辦理，也維護自身利益；基層公所對於天然災害之受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，以維護申請天然災害救助之權益。