郭正亮警告「放2天颱風假損失400億」炸鍋！　她痛罵：天龍思維

記者邱晟軒／綜合報導

強颱凱米來襲，全台多個縣市停止上班及上課兩天，嚴防劇烈豪雨致災。不過，前立委郭正亮卻直言，台灣連放2天颱風假的損失上看400億元，引發外界熱議。對此，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧今（25）日批評郭正亮說風涼話，「要不要聽看看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？」

郭正亮24日在節目《大新聞大爆卦》上表示，台灣是唯一由縣市首長決定是否放颱風假的國家，他認為這樣子的制度不僅造成經濟損失，還可能影響企業運作和金融交易，因為部分個人和企業在颱風期間可能需要資金周轉或提款，但銀行卻因放假而無法提供服務。

郭正亮進一步表示，台灣屬於出口導向國家，卻因颱風假導致貿易公司無法及時處理訂單，這是很大的問題，「台灣放一天颱風假的損失接近200億元，再放1天就是400億元」。他認為，台灣放颱風假的制度有待改進，建議朝野重新制定。

▲高雄市超大豪雨狂炸，不少道路全都被泥水淹沒，遍地都是馬路如黃河。（圖／翻攝自記者爆料網）

針對郭正亮的言論，黃瓊慧在臉書發文怒批郭正亮莫名其妙，「要不要聽看看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？真的只會出一張嘴說風涼話」。

黃瓊慧更提及高雄輕軌嚴重災情，「直接變神隱少女火車，這樣不嚴重？」她表示，強烈颱風本來就全台都要警戒，各縣市首長也是依據氣象局資訊放颱風假，是為市民朋友通勤和生命安全著想，她呼籲「郭正亮真的不要天龍思維」。