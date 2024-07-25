凱米再創花蓮！多處橋樑道路封閉　災後復原公共安全及交通優先

▲▼花蓮縣政府召開災後復原會議，由花蓮縣長徐榛蔚主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強烈颱風凱米過去3小時強度稍減弱並轉為中度颱風，目前中心已離開台灣本島，花蓮縣災害應變中心25日上午召開災後復原會議，由花蓮縣長徐榛蔚主持，凱米颱風在花蓮縣境內帶來高達14級陣風及造成多處路樹、招牌等障礙物掉落道路，以及部分地區停水停電，籲請鄉親非必要請勿外出，外出時也務必提高警覺。

縣長徐榛蔚逐一聽取各單位簡報最新災況與復原進度，指示各進駐單位確實彙整轄管災損，並且盡速復原與排除各項狀況，讓鄉親早日回歸正常生活。同時目前花蓮雖風雨漸小，但仍在海陸上颱風警戒範圍，提醒鄉親非必要請勿外出，外出時也務必提高警覺，以策安全。

花蓮縣政府表示，凱米颱風過後，許多廣告招牌因強風損壞、掉落或搖搖欲墜，對用路人和交通造成危險，提醒建物所有權人及時巡查並加固廣告物，尤其掉落或已危險恐影響交通及安全的部分，應儘速處理排除，如屋主無法及時處理排除者，縣政府將先行排除可能造成危險的招牌障礙物。更多資訊請持續關注花蓮縣政府官方臉書、LINE官方帳號。

截至7月25日上午11時統計，交通方面，花蓮縣內多處道路橋梁禁止進入或預警性封閉，花蓮航空站今日航班全面停飛，台鐵東部幹線樹林到台東，對號列車全線停駛；花蓮到台東區間（快）車：花蓮往台東17時52分後陸續行使；台東往花蓮15時50分後陸續恢復行駛。

土石流潛勢溪流部分，紅色警戒有秀林鄉19條、壽豐鄉9條；黃色警戒有秀林鄉13條、吉安鄉7條、花蓮市3條、壽豐鄉11條、鳳林鎮9條、光復鄉18條、豐濱鄉16條，合計發布28條土石流紅色警戒，77條土石流黃色警戒。

颱風相關協助專線如下：

1.災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999

2.停電或電線掉落問題，可撥打台電搶救專線1911

3.道路坑洞、路樹傾倒或交通號誌損壞通報，可撥打1999

4.停水問題，可撥打臺水服務專線1910

5.有線電視收訊問題，可撥打洄瀾有線電視免付費電話0800-529999