藍營質疑高雄災情慘「前瞻花去哪」　綠點多項建設：水確實退比較快

▲仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

強颱凱米帶來超大豪雨，中南部受創嚴重，尤其高雄單日雨量就超過莫拉克紀錄，幾乎整座城市都泡在水裡。而前藍委鄭麗文受訪時笑說台南、高雄蹭颱風假、也有藍委質疑前瞻預算花去哪。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）受訪時表示，極端氣候交相作用下遺憾釀成災情，而25座滯洪池確實發揮效果，讓水淹的比較慢、退的比較快，當下就是中央地方齊心協力救災，至於部分從政者完全沒有同理心，是非常負面的社會示範。

對於藍白陣營質疑，高雄拿這麼多前瞻預算？民進黨團幹事長吳思瑤表示，這次凱米颱風造成災情，極端氣候下國土韌性永遠要努力做到更多、更好，一天就下了將近一年雨量，又適逢百年大潮，極端氣候交相作用下，難免也遺憾的釀成災情，正因為有過去努力推動的前瞻基礎建設計畫案，有關排水防洪部分，以高雄為例，25座滯洪池確實發揮效果，讓水淹的比較慢、退的比較快，同時也看到高雄部分區域防洪系統發揮緩解災情狀況。

吳思瑤強調，無論如何不管中央或地方，面對災害都是嚴肅以對，當下最重要是協助災民、完成災區整建，行政院也端出相關補助計畫，希望從優從速幫助災民。

吳思瑤指出，在野黨很多人操作政治口水批評前瞻建設，今天也看到石門水庫的防淤隧道，正因為有前瞻建設，才可以2小時緩節10萬立方公尺的淤泥，相當於6800輛砂石車能夠載運的清淤量，這些建設在災害來臨時守護國土，當下就是中央地方齊心協力救災。

吳思瑤說明，相關撫恤跟補助都從優從速辦理，這些政治批判跟口水，社會自有公評，前線國軍跟各級政府努力投入救災人員，他們的汗水都應該記在心裡，而不是這些政治口水。

對於鄭麗文嘲笑台南和高雄放颱風假是來蹭的？吳思瑤表示，從政者都要悲天憫人、更有同理心，對於災民受害、災區受苦當下不樂見政治口水，甚至是非常尖銳的批判、在傷口上灑鹽，難道國民黨這些政治工作者無視災區人民正在受苦嗎？國家需要團結救災，這些人大噴政治口水 不顧災民心情，完全沒有同理心，這是從政者非常負面的社會示範。

