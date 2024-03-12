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女性健康重大威脅　蟬連19年女性殺手　專家提醒：勿輕忽「這個」重要性

▲▼宏睿,內衣,石墨烯,PP石墨烯智能修復內衣。（圖／宏睿提供）

【企劃特輯】

妳也曾經擔心過胸部外擴、有副乳或是下垂走位等等問題嗎？試過美胸神器、美胸按摩，花了大錢等等胸部不見起色嗎？而「內衣」就成為了日常的依靠，對於內衣的需求也日益突顯，從集中托高去強迫胸部在一個不舒適的位子上，長期下來可能會帶給女性「胸部」健康負面的影響！

再加上生活緊張、飲食精緻化、環境荷爾蒙等等影響，衛福部統計，我國乳癌標準化發生率已連續19年蟬聯第一，每35分鐘就有一名女性罹患乳癌，不僅增加罹患乳癌的風險，更可能導致淋巴阻塞、乳房纖維化等症狀，近幾年更發現，台灣的乳癌患者出現年輕化趨勢，乳癌已然成為女性罹癌的頭號殺手，除了要定期檢查及適當紓壓心情，還必須讓胸部好好「放鬆」一下！

▲▼宏睿,內衣,石墨烯,PP石墨烯智能修復內衣。（圖／宏睿提供）

洞察現代女性煩惱，耗時多年且經改版多次，紡織業推出黑科技「智能循環美胸內衣」，貼身舒適保健兼美型，利用了三層莫爾超晶格石墨烯，釋放出「衝擊式遠紅外線」，提升遠紅外線能量至8500%，針對不健康的因子主對應身體需要修復部位，有效加強氣血循環，暢通淋巴系統，無時無刻都在貼身的幫助熱敷按摩；且深入皮下15公分，不論是淋巴、神經、免疫系統都能達到集中標靶式修復受損效果，針對心肌梗塞、心律不整、失眠、慢性疾病等症狀也有明顯的助益。

▲▼宏睿,內衣,石墨烯,PP石墨烯智能修復內衣。（圖／宏睿提供）

另外莫爾超晶格3S石墨烯內衣運用300個晶格能量集中點，以每秒80次的集中衝擊，可生成淺、中、深層消脂醫療波，分別擊碎皮下脂肪、清除內臟脂肪、疏通血液管路堆積脂肪。不同波長藉由能量集中點定點到達皮下、內臟器官、血液管路進行搜尋，從內而外消除脂肪，清除堆積脂肪、像是心包油、乳糜血、高血脂等脂肪疾病，經3000人證實，可提升脂肪代謝800%減少血管、血脂、內臟脂肪830%、疏通淋巴及乳腺結節800%、減少血管栓塞及心臟病發、中風風險890%，是全球第一件消脂內衣！

石墨烯智能修復內衣是採一體無縫成型的設計，整件無鋼圈膠條，穿起來沒有任何的壓力及壓迫性，即使穿著睡覺也很舒服，也不怕冬天起床時的溫差造成身體不適，特殊菱格編織法，讓正面處不僅穿著舒適，還能托胸集中防下垂；後背處X型拉力織法，強化支撐力、防駝背；側面處搭配防外擴的副乳釋壓寬肩帶。體恤女生在穿內衣時常常會扣不到或是有五十肩產生的不方便，將拉鍊設計在胸前，只要一秒輕鬆就能穿脫、毫不費力，任何胸型都罩得住。

愛自己不分年齡，我們的胸部也需要被好好愛護。想維持美麗胸型及健康，別擔心太晚開始，投資一款好的內衣，長期用心保養下就會有效果，結合了各年齡層女生需要的功能，讓妳無形中24小時做內部深層循環，「PP石墨烯循環修復編織內衣」一件兼具舒適、美型、健康的內衣，還可以順便凍齡，展現年齡奪不走的魅力！

▲▼宏睿,內衣,石墨烯,PP石墨烯智能修復內衣。（圖／宏睿提供）

買1件抵5件的美胸神器 「PP石墨烯智能修復內衣」哪裡買?

●PP石墨烯官網優惠組：https://chshop.work/53JmS

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/8GXEd

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓－1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街、榮總醫院中正樓義美廣場臺北市北投區石牌路二段201號

 

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