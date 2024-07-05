夏季來不及減肥？擔心下半身水腫「玉女掌門」一招輕鬆藏肉

【企劃特輯】

夏日來臨，許多女性朋友開始擔心下半身水腫問題，擔心來不及在夏季來臨前減肥。今年夏季石墨烯品牌大廠再次引領潮流，推出全新升級版的「PP石墨烯塑崩律動褲」，並邀請了60歲的「玉女掌門人」方文琳與50歲女星簡沛恩首度同台代言。無論什麼年齡，都能穿出30歲的好身材，成為今夏修身又美腿的必備神器。

PP石墨烯品牌大廠在市場上的知名度先前以林美秀和吳淡如的代言，讓塑崩褲成為女性朋友們的熱銷產品，全球銷量突破百萬件，每十位台灣女性中就有一位穿過。今年全新升級的「PP石墨烯塑崩律動褲」再次引起市場轟動，成為女性朋友們追求修身美腿的首選。

採用時尚靴型設計，讓腿部線條更加修長，針對小腹、腰部和臀部做了提拉及加壓設計，讓今年來不及瘦身的女性們也能在夏季展現出好身材、時尚百搭。而內含的獨家石墨烯材質能有效促進全身代謝循環，提升微循環效果，讓身體感受到律動般的運動效果。不僅有助於減少夏季水腫問題，還能啟動身體新陳代謝，還能雕塑出更勻稱的身材曲線。

面對女性最害怕的下半身悶熱不適問題，今年全新大改款，特別升級了調節體溫專利氣動紗，用量再增加30%，因此調溫速度更快、循環效果更好，而且透氣性極佳，即使在炎熱的夏天穿一整天也不會感到悶熱，保持透氣清爽舒適。

另外不用擔心選尺寸困擾，腰圍從22吋到46吋均適用，透過獨家滾筒式織法，打造一體成形的貼身設計讓不同體型的女性都能穿得舒適與自信。不論是日常穿搭、運動健身，還是休閒活動，PP石墨烯塑崩律動褲都能輕鬆應對，完美結合了時尚感與功能性，讓妳時尚、運動、休閒一件搞定多種需求。

代言人方文琳表示：「作為一名60歲的女性，我一直喜歡運動健身，PP塑崩律動褲在運動時給予我腹部及腰部很好的支撐，並且能迅速排汗，不會感到悶熱，運動穿很舒適，外出穿也能穿得很優雅」！

代言人簡沛恩表示：「隨著年紀來到50歲，代謝真的明顯降低，加上不愛運動的我，真的很需要PP塑崩律動褲，讓我在日常生活中隨時隨地循環都能動起來，無論是逛街穿還是上班穿都能穿出我的時尚態度」。

無論是方文琳的健康活力，還是簡沛恩的優雅氣質，都完美詮釋PP石墨烯塑崩律動褲的多功能性與美體效果。不論你是50歲還是60歲都能穿出30歲的好身材，展現出女性的獨特魅力與自信，迎接一個充滿美麗與健康的夏天。

方文琳簡沛恩一穿就愛上「PP石墨烯塑崩律動褲」哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.store/z6RjE

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/UJc5b

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：080-000-5199（健康久久）

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1 台北車站（K區地下街）B1、台北市北投區石牌二路201號（榮總中正樓門市）