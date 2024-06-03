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台灣知名石墨烯品牌大廠攜手中信兄弟　推「限量聯名」健康商品震撼登場！

▲▼石墨烯,中信兄弟,棒球,聯名,智能衣,腰夾。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

中信兄弟棒球隊，公布今年度新口號「進取」，取自日文含義，希望大家團結一心，共同完成使命；在經歷了一年的沉潛後，中信兄弟蓄勢待發，準備在新的賽季中全力以赴，實現更高的目標。今年，為了進一步推動健康與運動的結合，首次與知名石墨烯品牌聯名合作揭開序幕，6月3日限定獨家商品搶先曝光！

PP石墨烯是全台首推石墨烯紡織品的品牌。由知名藝人林美秀、吳淡如代言，引領著石墨烯材料應用於各種健康產品的革命。積極投身回饋社會，秉持勇往直前精神的PP石墨烯，已連續兩年贊助支持台灣國球，今年更是與中信兄弟聯名，強強聯手一同推出「無懼烈日 勇往直前 邁象健康」精神！

▲▼石墨烯,中信兄弟,棒球,聯名,智能衣,腰夾。（圖／業者提供）

這次聯名推出的限量商品包括PP石墨烯智能衣和腰夾。PP石墨烯智能衣採用先進的「HSG Plus超導石墨烯」材料，具有智能調節體感溫度的功能，有自動恆溫的效果，遇冷聚溫、遇熱散溫，因應多變的室內、室外氣溫，在台灣夏季高溫環境下依然保持身體舒適，避免熱傷害。同時，智能衣的遠紅外線功能能促進血液循環，減少運動中的傷害並加速運動後的恢復，幫助運動員提高運動效率，代謝乳酸堆積，減輕肌肉酸痛。此外，這款智能衣還具備吸濕排汗、透氣速乾的特性，保持乾爽舒適，並具有強大抑菌除臭功能。

▲▼石墨烯,中信兄弟,棒球,聯名,智能衣,腰夾。（圖／業者提供）

聯名推出的另一款產品——石墨烯腰夾，同樣採用「HSG Plus超導石墨烯」材料，設計針常見的腰部不適和受傷問題，背後有I型支撐條，幫助不會腰酸背痛，有支撐，能針對腰椎做輔正，腰夾具備出色的支撐力與彈性，能幫助穩定腰部，減少運動中的扭傷風險。兩段式調節，鬆緊可以隨自己喜好調整到最舒適的狀態，兼顧透氣不滑落，並且支援360度彈性支撐，達到內循環、外支撐，腰有力、做事不費力的效果。

同時，石墨烯材料的遠紅外線功能能促進血液循環，加速運動後的恢復和減緩疼痛。腰夾的透氣設計，讓使用者在運動過程中保持舒適乾爽，防止濕氣累積引發的不適，還能給予按摩穴位的感覺，把腰都顧好好，成為日常生活中最好的朋友。

▲▼石墨烯,中信兄弟,棒球,聯名,智能衣,腰夾。（圖／業者提供）

不僅代表了石墨烯技術的新世代，更勇於突破傳統，為台灣產業帶來了前所未有的創新與改變。PP石墨烯品牌始終秉持著健康、快樂、公益的主旨，致力於團結一心為健康、無私付出為公益的理念。在這一次與運動賽事結合，更希望能為消費者帶來生活上的快樂，並提供球迷們健康體驗！

強強聯手PP石墨烯X 中信兄弟聯名「智能衣&腰夾」哪裡買？
●PP石墨烯官網優惠組：https://chshop.work/cuZ5D
●PChome購物網特惠組：https://chshop.work/3w5Sk
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800－005－133、0800－520－367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街
 

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