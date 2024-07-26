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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅出現自1961年以來「最強區域暴雨」　超過19萬人受災

▲▼甘肅暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲甘肅暴雨多地出現災情。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅氣象局25日發布消息指出，22日至24日，隴東、隴南、隴中等地出現今年以來最強降水過程，基於區域性暴雨持續日數、影響範圍及平均強度，此次暴雨過程綜合強度為特強等級，為自1961年以來最強區域性暴雨。

據《新華社》報導，甘肅氣象局指出，這次暴雨天氣過程具有累積降水量大、降水強度強、落區集中等特性，全省有1167個鄉鎮出現降水。其中，平涼市大部、定西市東部、慶陽市南部、天水市東部、隴南市東部及南部局地累積降水量超過100毫米，定西市通殲縣、平涼市崇信縣及靈台縣、天水市秦州區等縣區局部地方累積降水量超過250毫米，最大累積降水量為崇信縣新窯林場367.7毫米。

▲▼甘肅暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲多地農田損失慘重。（圖／翻攝自微博）

甘肅省應急部門指出，這次區域性暴雨過程導致甘肅多個市州不同程度受災，災害造成甘南、定西、慶陽、白銀、天水、平涼、隴南7個市州19.25萬人受災，定西市1人遇難，隴南市武都區3人失聯。

據悉，目前，各地受災核查和搶救救災工作持續推進。甘肅省氣象局預計，未來一週，甘肅河東大部及祁連山區多陣性降水天氣，主要降水時段為27日至28日，以小至中雨為主。

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