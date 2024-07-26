日本山形、秋田暴雨1死4失蹤！2警被沖走　橋樑沖斷村莊成孤島

記者王佩翊／編譯
日本秋田縣25日晚間經歷猛烈降雨，部分地區一小時累積降雨量超過120毫米。山形縣出現致災性的「破紀錄短時間大雨」，有2名警察在出勤救援期間，連同警車被沖走。各地災情頻傳，除了道路被洪水淹沒外，農田全部浸泡在水中，形成湖泊，還有橋樑被大雨沖斷，兩地累計1死4失蹤。
瀬見温泉街線の状況です。旧瀬見スキー場が土砂崩れを起こし、全面通行止となってます。 #大雨 #最上町 #瀬見温泉 #土砂崩れ #山形県 pic.twitter.com/31mlIxS159— キャン (@cantomo_) July 26, 2024
根據《日本電視台》報導，秋田縣自25日晚間就多次發布「破紀錄短時間大雨」警報。根據氣象廳觀測，上小阿仁村和五城目町25日晚上9時50分以前的一小時累積降雨量超過120毫米，而北秋田市在晚間10時以前的一小時累積降雨量則達100毫米。
道の駅もがみに隣接するやな茶屋の吊り橋がながされ、駐車場は洗掘つに合い陥没しています。#大雨 #山形県 #最上町 #道の駅 #やな茶屋 pic.twitter.com/g9Nr3FcVF0— キャン (@cantomo_) July 26, 2024
山形県 戸沢村 豪雨 最上川 pic.twitter.com/2nuFtNtw23— りゅう (@ryuuten0811) July 26, 2024
秋田縣上小阿仁村的佛社地區，更出現橋樑被大雨沖斷的情況。此外，河水暴漲，大量泥砂和漂流木更湧入當地村莊。除此之外，多處出現土石流，部分村落淪為孤島，居民無法與外界聯繫。
山形縣則有2名警察在出警救援因大雨受困的民眾時失蹤，疑似連同警車被暴漲洪水沖走。救難人員已經尋獲翻覆警車，但是2名警察至今仍下落不明。
根據統計，山形縣與秋田縣累計1死4失蹤。
ボートで救出。京田川の三和3区21世帯、4区16世帯の、水没し、身動きが取れなかった方々を。警察が交通整理、消防が救助、鶴岡市役所が避難所へ車で搬送。連携し、救助を急いでいます。#救助 #大雨 #鶴岡市 pic.twitter.com/QGK7aKrSBt— 皆川 治 (@Osamu_Minakawa) July 25, 2024
終わりやね— ピュアハル???? ❇️ ????❤ (@pureaoba) July 25, 2024
現場からは以上です pic.twitter.com/FuIGgdxFx3
一夜明けて日向川辺りの実家(´；ω；`)— †PIXUS†@oldschool93/94 (@finepixus) July 25, 2024
一階が完全に浸水してこの有様。
日向川はZIPとかなんも報道してくれない#山形豪雨 #酒田市 #激甚災害 #日向川 #大坪地区 pic.twitter.com/9kGnvzAsfe
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