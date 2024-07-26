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肯德基「2大限時優惠」限時3天開吃！炸雞桶、蛋撻下殺62折起

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基周末2大優惠開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末在家看賽事就訂起來！人氣速食品牌「肯德基」最新「2大限時優惠」來了，不僅祭出7塊炸雞桶下殺62折，只要299元就能吃到，加碼還推原味蛋撻禮盒特價199元，即日起連3天於全門市登場。

▲▼肯德基周末優惠。（圖／業者提供）

▲炸雞桶、原味蛋撻通通下殺。

肯德基全門市即日起至7月28日連3天祭出「2大限定優惠」，包括「7塊咔啦脆雞桶下殺62折」，只要使用代碼「40337」即可用299元爽吃炸雞桶；還有「原味蛋撻禮盒」可享71折折扣，特價199元，換算下來每個蛋撻不到34元，把握機會開吃去。

此外還有外送限定代碼「50390」，可享「4塊咔啦脆雞+4個原味蛋撻+4個上校雞塊+1份香酥脆薯（大）+2杯中杯可樂」特價只要399元，還能省運費直接送到家。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里推出最新2大買1送1優惠。

另外，全台12家拿坡里炸雞專賣店至8月14日前也祭出最新「2大超殺優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，特價399元；加碼吃「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選，把握機會吃。

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