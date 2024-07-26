12門市限定！拿坡里「炸雞桶、無骨雞塊買1送1」爽吃20天

▲拿坡里炸雞限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「拿坡里」推出全新「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，一次就能爽嗑脆皮戰斧雞腿及義式炸雞，即日起更祭出限時20天「買1送1」好康，加碼「唰嘴無骨雞塊」也能享買1送1，超殺優惠趕緊收下。

▲脆皮戰斧綜合炸雞桶吃得到2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞。

全台12家拿坡里炸雞專賣店祭出最新「2大超殺優惠」，有「脆皮戰斧綜合炸雞桶買1送1」，內含2隻脆皮戰斧雞腿及3塊義式炸雞，特價399元；加碼吃「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價只要109元，即日起至8月14日限時20天開跑。

「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內的脆皮戰斧雞腿是選用連腿排的大雞腿，裹上脆皮炸雞粉現點現炸，外皮酥脆，每一口都鮮嫩多汁；義式炸雞則開放辣味和原味任選，把握機會吃。

▲21風味館祭出6大品項買1送1優惠。

另外，21風味館（21PLUS）至10月22日前也有「6大夯品買1送1」，優惠品項包括「蜜香格子鬆餅」、「黑糖雪豆腐布丁」、「無糖四季春（中杯）及「雞肉起司塔」，只要用原價就能吃到2份餐點；還有「買經典香草烤半雞送大份黃金脆薯（265元）」、「買香草烤雞腿、香脆炸雞（微辣）送小份黃金脆薯（200元）」。

提醒21TOGO及台積電等門市不參與本次活動；新店家樂福、桃園經國家樂福、台南三越、華泰、八德等店則無販售蜜香格子鬆餅、雞肉起司塔。