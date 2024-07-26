王毅會蘇傑生　中印同意共同維護邊境地區和平安寧

▲王毅會蘇傑生。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅在當地時間7月25日，在寮國首都萬象會見印度外長蘇傑生。雙方同意共同致力於維護邊境地區和平安寧，推動邊境事務磋商取得新進展。

據中國外交部官網發布新聞稿，王毅說，面對當前複雜的國際形勢和嚴峻的全球性挑戰，中印作為毗鄰而居的兩大發展中國家和兩大新興經濟體，應加強對話溝通，增進理解互信，妥處矛盾分歧，發展互利合作。雙方要以對歷史、對人民、對世界負責的擔當，以超越矛盾、分歧、摩擦的理智，推動中印關係實現改善和穩定可持續發展。

王毅表示，中印關係具有超越雙邊範疇的重要影響。希望雙方相向而行，積極探索兩個相鄰大國正確相處之道，引導各界樹立對彼此的正面認知。

王毅強調，中印關係重回正軌符合雙方利益，也是「全球南方」國家的共同期待。

中方引述蘇傑生的話表示，印中是人口最多的兩個大國、兩大新興經濟體和歷史悠久的文明古國，保持雙邊關係穩定和可預測的發展完全符合雙方利益，對維護地區和平、推進多極化也具有特殊重要意義。印中利益廣泛交融，也面臨邊境事態帶來的陰影，但印方願以歷史眼光、戰略思維和開放態度，尋找分歧解決辦法，推動雙邊關係回到積極、建設性軌道。

雙方表示將加強在東亞合作平台和上海合作組織、二十國集團、金磚國家等框架下的溝通，共同踐行多邊主義，維護發展中國家正當權益。