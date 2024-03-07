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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅：中俄「永久睦鄰友好」　深化全面戰略協作

記者鄭思楠／綜合報導

大陸14屆全國人大二次會議7日上午10時，舉行外長記者會。中共中央政治局委員、外交部長王毅將針對地緣政治熱點等一系列議題，接受中國和外國記者的提問。王毅表示，堅決反對一切強權霸凌行徑，維護發展中國家共同利益。對於中俄關係，他表示，中俄堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。

▲▼ 王毅 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

談到去年中國外交取得的成果。王毅說，「一年來，習近平主席主持兩大主場外交，出席三場多邊峰會，開展四次重要出訪，舉行百餘場會見、通話，元首外交日益發揮不可替代的戰略引領作用。構建人類命運共同體在中亞地區和中南半島實現全覆蓋，中國—非洲、中國—東盟、中國—阿拉伯、中國—拉美的命運共同體建設取得新成果。我們成功舉辦第三屆『一帶一路』國際合作高峰論壇，推動共建『一帶一路』進入高質量發展新階段。實現金磚歷史性擴員，開啟『全球南方』聯合自強的新篇章。」

王毅直言，「我們促成沙特伊朗歷史性和解，斡旋緬北達成停火協議，堅持政治解決所有熱點問題。堅決反對一切強權霸凌行徑，有力維護國家主權安全發展利益和發展中國家共同利益。我們堅守外交為民永不停步，大力服務國家發展穩定大局。」

未來，王毅稱，將堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護國家主權和民族尊嚴。

對於中俄關係，王毅稱，中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式，在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，堅持永久睦鄰友好，深化全面戰略協作。中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行。雙方政治互信持續深化，互利合作優勢互補，民間交往熱情高漲。去年，雙方貿易額達到創紀錄的2400億美元，已經提前完成2000億美元的目標。俄羅斯天然氣進入中國千家萬戶，中國汽車行駛在俄羅斯大街小巷，充分展現了兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。

他直言，當今世界，霸權不得人心，分裂沒有前途，大國不應對抗，冷戰不能重來。中俄關係順應世界多極化和國際關係民主化的時代潮流，對維護全球戰略穩定、促進大國良性互動、推動新興大國合作都具有重要價值。

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