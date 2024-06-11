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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅出席金磚國家外長會議　稱要以大金磚抗小圈子

▲▼王毅提「大金磚」戰略應對冷戰「小圈子」。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲王毅提「大金磚」戰略應對冷戰「小圈子」。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外長王毅10日在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤時指出，當前，個別大國重拾冷戰思維，拼湊地緣政治「小圈子」，公然抵制聯合國安理會決議，侵蝕多邊機制權威性。而此刻應充分發揮「大金磚」的戰略意義和政治效應，將金磚打造成基於新興市場和發展中國家、面向全球、開放包容的新型多邊合作機制。

王毅強調，面對促進世界多極化和維護單極霸權兩種力量的較量，面對經濟全球化和「逆全球化」兩種取向的碰撞，「我們應順應歷史潮流，站在公道正義一邊，作出正確抉擇。」

王毅提出三點建議，一、要堅定對多邊主義的信心，在重要國際議程中點亮「南方時刻」，將發展置於中心位置；二、堅定維護和平安全的決心，王毅也表示中方對當前幾場熱點戰事的態度：對於加薩戰火，堅定推動加薩立即實現全面、可持續停火；對於巴以衝突，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國；對於俄烏戰爭，「中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的真正和會」；三、堅定開放包容、合作共贏的金磚初心。中方已成立「中國一金磚國家人工智能發展與合作中心」，推動加強產業對接、能力建設等合作，歡迎各國積極參與。

大陸新聞稿指出，本次會晤發表了《金磚國家外長會晤聯合聲明》。王毅分別會見了寮國副總理兼外長沙倫賽、俄羅斯外長拉夫羅夫、巴西外長維埃拉、南非外長潘多爾、衣索比亞外長塔耶、伊朗代外長巴蓋里等。

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