東京奧運慘痛教訓！　喬科維奇「不住巴黎選手村」

▲坐擁24座大滿貫男單冠軍的塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2024巴黎奧運的網球賽事將於27日開打，坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）至今未曾在奧運奪金，今年他記取了東京奧運的教訓，選擇不住選手村，而是住在球場附近的五星飯店，除了保護隱私外也能專心備戰。

綜合外媒報導，塞爾維亞官員證實，喬科維奇不會與其他選手一起住在選手村，「我們預計他即將抵達會合，儘管他不會和我們住在一起。」

喬科維奇擁有24座大滿貫金盃，人生卻僅有一面奧運銅牌，如今已37歲的他，很可能是最後一次參加奧運，因此決定不住選手村，而是住在球場附近的五星飯店，除了保護隱私外也能專心備戰力拚金牌。

▲喬科維奇入住東京奧運選手村時態度超親民。（圖／翻攝自Ｘ）



事實上，喬科維奇在東京奧運時選擇入住選手村，當時他幾乎成為選手村的「吉祥物」，所有運動員都會找他拍照、聊天，他也樂於和其他選手互動。不過，喬科維奇的東奧之旅並不順利，最終在男單4強落敗、混雙銅牌賽因傷退出僅獲第4名。

喬科維奇未公開談及不入住選手村的決定，但在今年5月的時候曾說，他會利用過去的經驗讓自己在巴黎奧運處於最佳狀態，「身處選手村，你會感受到難以置信的鼓舞和自豪，但我也會從以前的奧運經驗中學習，並努力保持日常習慣，這樣就能發揮最佳水準。」